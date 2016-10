Aufsteiger feiert ersten Saisonsieg

dm Meppen. Den Oberliga-Fußballerinnen des SV Suddendorf-Samern ist im Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung des SV Meppen ein 1:0 (0:0)-Überraschungssieg geglückt. Eine überzeugende und geschlossene Mannschaftsleistung sowie ein Fernschuss von Kathrin Bookholt (83.) bescherten dem Aufsteiger den ersten Dreier der Saison.

In einem umkämpften Duell hielten die Gäste dem Druck der Meppenerinnen in der ersten Halbzeit stand, ohne dabei eine Vielzahl an Chancen zuzulassen. „Wir haben kämpfen müssen, diesen Kampf aber wunderbar angenommen“, lobte ein stolzer und erleichterter Trainer Herwin Kerkhoff seine Mannschaft.

Im zweiten Abschnitt konnten die Suddendorferinnen dem Spiel vermehrt ihren Stempel aufdrücken, erspielten sich Feldvorteile und Torchancen. In den Schlussminuten feierten die Schwarz-Weißen dann den erlösenden Siegtreffer durch Stürmerin Kathrin Bookholt, die sich aus gut 30 Metern ein Herz fasste und mit einem satten Vollspannschuss einnetzte. „Ich konnte niemanden anspielen und habe es einfach versucht – zum Glück hat es geklappt“, sagte die Siegtorschützin. Die einzige Chance in der folgenden Druckphase der Emsländerinnen konnte Torhüterin Gerti Hesping entschärfen, nachdem der Ball von der Unterkante der Torlatte zurück ins Spielfeld geprallt war. Hesping spielte erneut stark, zeigte zum wiederholten Mal ihr zu dieser Saison weiter verbessertes Torwartspiel und erwies sich als Ruhepol und sicherer Rückhalt.

Mit dem Sieg gegen Meppen sowie dem ambitionierten Auftritt bei der FSG Twist in der Vorwoche stellten die Obergrafschafterinnen ihre Liga-Tauglichkeit unter Beweis. „Wir können mithalten – das stimmt zuversichtlich“, freute sich Trainer Kerkhoff.