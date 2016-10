Aufbruch in den goldenen Oktober

Die Ernte ist eingefahren: Abgeernteter Acker am Poolweg in Nordhorn. Foto: Westdörp

Herbstidylle aus dem Bilderbuch: Vor der Ernte steht ein Apfelbaum in einem Garten an der Allee in Lage. Foto: Kersten

Nordhorn. Alles hat ja bekanntlich seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit, heißt es da in der Bibel: Zum Beispiel eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ernten. Die ist jetzt: Erntedank feiern wir am Sonntag. Vieles ist Anfang Oktober bereits von den Feldern und aus den Gärten geholt, jetzt wollen Birnen und Zwetschgen reifen, werden Herbstäpfel gepflückt und der Mais eingefahren. Der leuchtende Winterkürbis verlässt langsam die heimischen Gärten in Richtung Küche, wird zur herbstlichen Dekoration oder zur Laterne, die ersten Kastanien fallen vom Baum, die Wälder legen langsam ihr buntes Kleid an und vor allem in den südlicheren Gefilden beginnt die Weinlese.

„Herr: Es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß“, schrieb Rainer Maria Rilke 1902 in seinem Gedicht „Herbsttag“ – und Rilke, der alte Atheist, reduziert den Herren darin auf eine Art Wettergott und bittet ihn in seinen Strophen zum Übergang vom Sommer zum Herbst dennoch wie in einem Gebet:

„Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

Und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;

Gib ihnen noch zwei südlichere Tage,

Dränge sie zur Vollendung hin und jage

Die letzte Süße in den schweren Wein.“

Im Grafschafter Frühherbst 2016 gab es bislang weitaus mehr als nur zwei dieser südlicheren Tage, der Altweibersommer zeigte eher sommerliche Jungfräulichkeit. Doch die Tage sind schon kürzer, draußen ist es morgens, abends und nachts bereits spürbar kälter, und die Wetterprognose stimmt uns behutsam auf die ersten Tiefausläufer ein.

Die ersten Bäume bereiten sich auf den Winter vor und verwandeln ihr sattes Sommergrün in ein üppiges rot-gelbes Farbenmeer. Wer jetzt in den frühen Morgenstunden der Natur auf die Finger schaut, der hat längst erkannt: Die „alten Weiber“ haben das Heft schon fest in der Hand: Tau auf den Spinnweben macht diese filigranen Netze sichtbar und lässt die feinen Fäden in den ersten Sonnenstrahlen so silbern und grau glänzen, dass der märchenhafte Glaube seit jeher meint, alte Frauen hätten sie beim Kämmen ihrer Haare verloren.

Die neue Herbst- und Wintermode hat bereits Einzug in die Schaufenster gehalten und schlägt für die Damenwelt in vornehmlich längeren Schnitten sanfte und pudrige Farbtöne an. Die Heizpilze in den Straßencafés werden abends wieder befeuert, und die ersten Gäste kuscheln sich in die breit gelegten Decken. Bald stehen auch wieder die ersten Drachen über den Stoppelfeldern, fegen Herbststürme über Land und Leute, kommt Wildgulasch oder Grünkohl auf die Speisekarten und Kinder tragen in der Dämmerung ihre Laternen durch die Straßen.

Zugvögel in majestätischer Formation wurden am Grafschafter Himmel schon gesichtet, die ersten Brunftschreie des Rotwilds in den Wäldern bereits vernommen. Und irgendwann wird der Nebel über den weiten Wiesen und Weiden in den Flussniederungen und das viele Laub vor der Haustür die fröhliche Heiterkeit des goldenen Oktobers zunehmend stiller werden und spätestens im Novembergrau des Spätherbstes vollends verblassen lassen.

Nur alles eben zu seiner Zeit, denn zuvor gibt der Herbst auch noch Anlass zum Feiern: Nach dem Erntedankfest den Tag der Deutschen Einheit am kommenden Montag, den Reformationstag am 31. Oktober oder den Martinstag am 11. November. Und immer größerer Beliebtheit erfreuen sich auch in den nördlichen Grafschafter Gefilden importierte Anlässe wie die bayerischen Oktoberfeste oder das angelsächsische „Halloween“ am Vorabend des Hochfestes Allerheiligen.

Wenn der Herbst in den nächsten Oktoberwochen dann in voller Blüte steht, lädt auch die Natur zum letzten großen Fest: Sie bläst nach der heiteren Frühlingsouvertüre zum spektakulären Finale und trifft in ihrer ganzen Pracht noch einmal Herz und Seele. Wie schnell kommt dem Spaziergänger durch die Grafschafter Herbstlandschaft da Friedrich Hebbels „Herbstbild“ von 1952 in den Sinn und auf die Lippen:

„Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!

Die Luft ist still, als atmete man kaum,

Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,

Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

O stört sie nicht, die Feier der Natur!

Dies ist die Lese, die sie selber hält,

Denn heute löst sich von den Zweigen nur,

Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.“

Mit dem letzten milden Sonnenstrahlen gehen bei aller aufkommenden Vergänglichkeit des Herbstes auch die Gedanken gern spazieren. Wenn in dieser Zeit alles kahl und kalt wird, wenn die stillen Tage an Endlichkeit, an Trauer, Schmerz und Abschied erinnern und selbst die Natur zu sterben scheint, dann legt sich schon mal eine leise Melancholie und tiefe Nachdenklichkeit aufs Gemüt. Und dann kommt wieder Rilkes „Herbsttag“ mit dem Schlussvers in den Sinn, mit dem der unruhige Dichter in sich selber geht:

„Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben

Und wird in den Alleen hin und her

Unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.“

Doch gemach und alles zu seiner Zeit: Ab heute steht der Grafschaft erst einmal der herbstliche Wonnemonat Oktober ins Haus.