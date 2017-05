Auf den Spuren eines echten Kultkickers

Neuenhaus. Ansgar Brinkmann hat rund um den Fußball so viel erlebt, dass er stundenlang Anekdoten erzählen könnte. „Ich kürz das dann mal ab“, ist deshalb ein Satz, den der ehemalige Kult-Profi am Montagabend bei der Talk-Lesung im Vereinsheim von Borussia Neuenhaus immer wieder sagt. Aber auch mit den Auslassungen kommen am Ende rund zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung heraus. „Die größte Bitch im deutschen Fußball spricht!“ lautet das Motto der Lesetour, bei der Brinkmann aktuell zusammen mit dem Journalisten Peter Schulz kreuz und quer in der Republik unterwegs ist.

Oft trifft der 48-Jährige dabei auf Bekannte oder ehemalige Weggefährten. Denn 18 verschiedene Stationen in seiner Profilaufbahn haben jede Menge Spuren hinterlassen. Auch Neuenhaus ist für ihn kein Neuland. Schließlich war sein Bruder Martin Brinkmann bei der Borussia schon einmal als A-Jugendtrainer im Einsatz. Seine Schwägerin Danuta Brinkmann hat lange in der Volleyball-Abteilung des SCU Emlichheim die Fäden gezogen.

Schon als Profi hat Brinkmann kein Blatt vor den Mund genommen und nur wenige Fettnäpfchen ausgelassen. Seine offene und selbstironische Art sorgt auch bei den 120 Zuhörern im Borussia-Vereinsheim dafür, dass der Funke zum Publikum auf Anhieb überspringt. Zu verdanken war der Abend der Initiative von Jörn Braakmann, der den Kontakt zu Brinkmanns Management hergestellt hatte.

Die Grundlage für die Talk-Lesung bildet das Buch mit Ausschnitten aus der 1Live-Radiokolumne „Der weiße Brasilianer“. Die Abschnitte, die Peter Schulz aus dem Buch vorliest, sind allein das Eintrittsgeld wert. Danach reicherte der heutige Spielerberater die Szenen aber noch mit weiteren Geschichten an – und sorgte damit im Verlauf des Abends für zahlreiche Lacher und spontanen Applaus. Viele Zitate aus seiner Laufbahn sind bei echten Fußballfans bereits in Fleisch und Blut übergangen. „Ob bei uns der Trainer auf der Bank sitzt oder der Busfahrer, das ist ungefähr das Gleiche“, sagte Brinkmann bei einer Rede auf der Weihnachtsfeier des BV Cloppenburg. Danach bekam er mit aller Härte die Wut von Sponsor Albert Sprehe zu spüren, der ihn in die zweite Mannschaft in die 1. Kreisklasse verbannte.

Das Ende seiner Fußballerkarriere war das aber längst noch nicht. Denn Aufstehen gehörte immer ebenso dazu, wie hinzufallen. So schlief Brinkmann in Gütersloh über längere Zeit im Auto, weil er keine Wohnung hatte. Das hatte jedoch den Vorteil, dass er bei Wohnungsdurchsuchungen der Steuerfahndung als einziger unbehelligt blieb. Der ehemalige Meppener Trainer Horst Ehrmanntraut sorgte nach der Suspendierung dafür, dass Brinkmann einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bekam und zum ersten Mal auch in der Ersten Bundesliga zu seinen unwiderstehlichen Dribblings ansetzen konnte: „Er hat mir die Chance ermöglicht, meinen Kindheitstraum zu erfüllen.“

Eine echte Marke ist Brinkmann auch nach seiner Karriere geblieben, sein Ruf als Enfant terrible hat ihm dabei nicht geschadet – eher im Gegenteil. Ein Beispiel: Wenn am Sonnabend Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt in Berlin um den DFB-Pokal kämpfen, wird Brinkmann als Experte für die ARD im Einsatz sein. Der meinungsstarke Ex-Profi ist auch in Neuenhaus nicht um klare Worte gegen die Machenschaften der FIFA und des DFB verlegen.

Zum Abschluss der Veranstaltung beantwortete Brinkmann Fragen, die die Zuhörer auf Bierdeckel geschrieben hatte. Dabei wurde deutlich, dass der Kultkicker auch in der Niedergrafschaft seine Spuren hinterlassen hat. „Stimmt es, dass Du einmal vom Schützenfest in Laar mit einem Mädchen direkt im Taxi nach Paris gefahren bist?“, fragte ein gut informierter Zuhörer. „Das kann eigentlich keiner wissen. Aber ja, da ist was dran“, gestand Brinkmann verblüfft – und hatte die Lacher einmal mehr auf seiner Seite.