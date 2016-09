Das deutsche Davis-Cup-Team führt nach dem ersten Tag des Relegationsspiels gegen Polen 2:0 und hat damit beste Chancen auf den Verbleib in der Weltgruppe.

Auch Mayer siegt: 2:0 in Relegation gegen Polen

dpa Berlin. Nach dem Auftaktsieg von Jan-Lennard Struff hatte aber auch Florian Mayer erhebliche Mühe. Der Tennis-Routinier gewann am Freitag in Berlin 1:6, 7:6 (8:6), 6:4, 7:5 gegen den Weltranglisten-329. Hubert Hurkacz. Struff siegte zuvor 6:7 (8:10), 6:3, 5:7, 6:2, 6:1 gegen Kamil Majchrzak. Für das Doppel am Samstag sind auf deutscher Seite bisher Daniel Brands und Neuling Daniel Masur nominiert. Polen bietet Marcin Matkowski und Lukas Kubot auf.