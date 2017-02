Auch in Nordhorn nimmt die Zahl der Vögel ab

In jüngster Zeit haben sich bundesweit auffallend wenig Vögel blicken lassen. Dieser alarmierende Trend bestätigt sich nun auch in Nordhorn. So sind zehn Prozent weniger Nistkästen im GIP belegt als im Vorjahr.

Nordhorn. Wie jedes Jahr haben diesmal auch am vergangenen Wochenende die Mitglieder des Nordhorner Kanarien- und Vogelschutzvereins die Nistkästen im Wäldchen am Haarlerbruch gereinigt. Neugierig waren die Züchter auf die Belegung der Nistkästen. „Leider hat sich der Trend durch Zählungen und Beobachtungen bestätigt. Es waren zehn Prozent weniger Nistkästen belegt als in den Vorjahren“, berichtet Hans Peters den GN.

Waren in den vergangenen Jahren immer rund 85 Prozent im GIP belegt, sind es in diesem Jahr nur noch 75 Prozent. Die Gründe liegen für die Nordhorner Vogelfreunde auf der Hand: Der Umgang mit der Natur und in den Gärten bietet für die heimischen Vögel viel zu wenig Nahrungsmöglichkeiten.

Peters: „Es beginnt schon damit, dass die Nahrungskette der Kleintiere wie Asseln, Käfer, Würmer und ähnliches Kleingetier durch lupenreines Pflegen der Gärten unterbrochen wird. Ebenso beteiligen sich die Städte, Gemeinden und Straßenmeistereien an diesem Trend.“

Deutlich zu sehen sei das an der Ausfahrt der Südtangente zum Tierpark. Dort hätte die Straßenmeisterei löblicherweise zwar für mehr Übersicht im Sichtdreieck gesorgt. „Dass dabei aber sämtlicher Unterbewuchs wie Gräser oder Kleinsträucher bis auf den schwarzen Mutterboden abgeschlegelt wurde, nimmt den Kleinstlebewesen jeden Lebensraum. Damit entfällt dies als Nahrungsquelle für die Vögel“, meint Peters.

Damit steht die Stadt Nordhorn längst nicht alleine da. „Was ist in der Vogelwelt los, wo sind die Vögel geblieben?“, fragen seit schon seit Ende 2016 besorgt Deutschlands Umwelt- und Naturschützer. Dass diese Beobachtung flächendeckend zutrifft, bestätigte im Januar Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion, die „Stunde der Wintervögel“, an der mehr als 120.000 Vogelfreunde teilnahmen (die GN berichteten). „Die Sorge um ausbleibende Vögel hat viele Menschen beschäftigt. Und in der Tat: So wenige Vögel wie in diesem Winter hatten wir schon lange nicht mehr“, kommentierte Lars Lachmann, Vogelschutzexperte des Naturschutzbundes NABU, das Ergebnis der Zählung: Insgesamt beobachteten die Teilnehmer durchschnittlich 17 Prozent weniger Tiere als in den Jahren zuvor. Vor allem bei den häufigen Wintervögeln und Futterhausbesuchern, darunter alle Meisenarten, aber auch Kleiber und Kernbeißer, wurden die bisher niedrigsten Zahlen seit Beginn der Aktion im Jahr 2011 verzeichnet. Pro Garten ließen sich im Schnitt nur rund 34 Vögel und acht verschiedene Arten sehen – sonst liegt der Schnitt bei rund 41 aus neun Arten.

Dennoch machten sich am vergangenen Wochenende Nordhorns Vogelfreunde unverdrossen an ihre Arbeit und hängten im GIP zusätzlich neue Nistkästen auf. So ist die Anzahl der Nistkästen auf fast 70 angestiegen. Die verschiedensten Meisenarten, Kleiber, Rotschwänzchen, Baumläufer, Hohltauben und Eulen können somit ihre angestammten Wohnungen wieder beziehen. „Erfreulich war auch, dass nach der Durchforstung des Waldes einige Totholzbäume stehen geblieben sind“, berichtet Hans Peters nach der Aktion: „Specht, Baumläufer und andere Vögel haben so die Möglichkeit, Kleingetier hinter der abgestorbenen Rinde der Bäume zu finden.“

Die Vogelfreunde bitten die Bevölkerung, möglichst viele Nistmöglichkeiten für unsere gefiederten Freunde zu schaffen, auf dass wir noch lange Spaß an den Vögeln haben“.