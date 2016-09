Auch im beschaulichen Uelsen wird Politik gemacht

In der Fremdenverkehrsgemeinde Uelsen und in den Mitgliedsgemeinden Getelo, Gölenkamp, Halle, Itterbeck, Wielen und Wilsum werden am kommenden Sonntag die Räte neu gewählt. Auf die Politiker warten bereits einige Themen.

Uelsen. In der Fremdenverkehrsgemeinde Uelsen geht es in der Regel beschaulich zu. Die SPD-Mehrheit in der Gemeinde ist ebenso klar wie die Vorherrschaft der CDU in den anderen Orten der Samtgemeinde. Gleichwohl gibt es in den Mitgliedsgemeinden zumeist eine gemeinsame Wahlliste und keine reinen Parteilisten. In der Kommunalpolitik gibt es selten eine Auseinandersetzung auf offener Bühne und die Ratssitzungen gehören zu den kürzesten in der Grafschaft. Entscheidungen werden zumeist einstimmig gefällt.

Doch ab und an kommt es in der Samtgemeinde auch zu Erschütterungen im zumeist trauten Zusammenleben. Eine große Aufregung hat schon vor Jahren das Feriengebiet Uelsen erlebt. Viele Bewohner hatten sich hier über die Jahre gut eingerichtet. Die Ferienhäuser wurden ausgebaut und zum Teil mit Anbauten versehen. Groß war die Aufregung, als das Rathaus auf Einhaltung der Vorschriften drängte. Nach vielen Demonstrationen und einem Gerichtsverfahren stellt sich die Zukunft jetzt wie folgt dar: Die Bewohner haben einige Jahre Zeit für den Rückbau in einen ordnungsgemäßen Zustand der Häuser. Vielleicht gerät das Thema ja darüber in Vergessenheit, das hoffen zumindest viele Beteiligte.

Fast in Vergessenheit geraten wären die großen Pläne für das frühere Bundeswehrgelände in Itterbeck. Der bekannte niederländische Investor Hennie van der Most will hier ein großes Freizeitprojekt realisieren. Bislang konnte er bei der Frage nach dem Start der Umbauarbeiten immer noch darauf verweisen, dass nicht alle Genehmigungen vorliegen. Dieses Argument zieht nach der jüngsten Entscheidung des Samtgemeinderates zu den planerischen Voraussetzungen nicht mehr. Jetzt warten alle auf den Tag, an dem die Bagger anrollen und das frühere Militärgelände für eine touristische Nutzung umgebaut wird.

Bereits seit Jahren beschäftigt die Kommunalpolitik die Frage nach Räumlichkeiten für die künftige Jugend- und Kulturarbeit. Das war bereits Thema im Wahlkampf um die Besetzung der Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters. Inzwischen ist das bisherige Gebäude wegen seines baulichen Zustandes geräumt und die Jugendarbeit wird in Räumen der evangelischen Kirche geleistet. Das Ganze ist als Übergangslösung gedacht, bis die Politik neue Räume beschafft oder gebaut hat. Hier drängt immer wieder die Opposition. Letztlich müssen die am Sonntag zu wählenden Politiker zeigen, welche Vorstellungen sie von der künftigen Jugend- und Kulturarbeit in der Samtgemeinde Uelsen haben und inwieweit sie dafür in die Kasse greifen wollen oder auch können.

Ein unrühmliches Prozedere haben Politik und Verwaltung gerade mit der Besetzung der Stelle des Ersten Samtgemeinderates hinter sich gebracht. Hier hat der Einspruch einer unterlegenen Bewerberin dafür gesorgt, dass das Verwaltungsgericht das Verfahren gerügt und die Politik eine Neuausschreibung der Stelle beschlossen hat. Gegen Ende des Verfahrens hat der von der CDU-Mehrheit favorisierte Kandidat Lars Elferink das Handtuch geworfen und die Stelle ist mit Ludwig Epmann mit einem Bewerber aus dem Rathaus besetzt worden.

Die Samtgemeinde Uelsen besteht aus den Mitgliedsgemeinden Getelo, Gölenkamp, Halle, Itterbeck, Uelsen, Wielen und Wilsum. Spielt die Parteizugehörigkeit in den kleinen Dörfern keine große Rolle, so wird für die Räte der Gemeinde Uelsen und der Samtgemeinde nach Parteibuch gewählt. In der Gemeinde Uelsen gibt es derzeit folgende Zusammensetzung des Rates. Die SPD hat 9 Sitze, die CDU 7 und die UWG einen Sitz. Im Rat der Samtgemeinde zeigt sich folgendes Bild: CDU: 16; SPD: 9; FDP: 1 und UWG: 2.

Am kommenden Sonntag wollen die Parteien ihre Ergebnisse verteidigen und möglichst ausbauen. Für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters für die Gemeinde Uelsen, das derzeit Jürgen Balderhaar (SPD) innehat, kündigt die CDU mit Hajo Bosch einen eigenen Bewerber an. Doch die beiden Bewerber können nicht direkt von den Bürgern gewählt werden. Über die Besetzung des Amtes entscheidet der neue Gemeinderat. Der hauptamtliche Bürgermeister der Samtgemeinde, Herbert Koers (CDU), steht derzeit nicht zur Wahl.

In der kommenden Ratsperiode haben die Politiker der neuen Räte bereits jetzt einiges auf dem Stundenplan stehen. Auf eine Lösung wartet die Frage nach dem Standort für die Jugend- und Kulturarbeit ebenso wie die Begleitung der Pläne zur touristischen Nutzung des früheren Militärgeländes in Ittebeck.

Über die Gestaltung des Ortskerns von Uelsen wird voraussichtlich auch beraten. Dazu kommen die Pläne für die Schaffung eines Geschichtspfades, der Vergangenes bewahren und aufarbeiten soll. Ziel ist die touristische Nutzung für die Fremdenverkehrsgemeinde in der Niedergrafschaft.

Farbe bekennen müssen die Politiker in der künftigen Ratsperiode bei der Beratung und Beschlussfassung von Richtlinien für die künftige Entwicklung der heimischen Landwirtschaft. Andere Grafschafter Kommunen haben diese Arbeit bereits erledigt.

Es gibt viel zu tun, auch im beschaulichen Uelsen.

