Attentäter von Istanbul weiter auf der Flucht

dpa Istanbul. Nach dem Terrorangriff auf eine Silvesterparty in einem Club in Istanbul mit mindestens 39 Toten und 65 Verletzten geht die Suche nach dem oder den Tätern weiter. Zu dem Attentat in der Silvesternacht bekannte sich bislang niemand. Ministerpräsident Binali Yildirim verwies lediglich auf eine intensive und koordinierte Fahndung der Sicherheitsbehörden. Mindestens ein bewaffneter Angreifer war in den exklusiven Club am Bosporusufer eingedrungen und hatte minutenlang wahllos auf Hunderte von Feiernden geschossen. Noch sind nicht alle Opfer identifiziert. Unter den Toten sind Ausländer.