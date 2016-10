dpa New York. In der US-Medienbranche bahnt sich laut Medienberichten ein Megadeal an: Time Warner könnte vom Telekommunikations-Anbieter AT&T geschluckt werden. Der Preis dürfte über 80 Milliarden Dollar liegen. Die Übernahme könnte bereits am Wochenende festgezurrt und am Montag bekanntgegeben werden, berichteten das „Wall Street Journal“, die „Financial Times“ und der Finanzdienst Bloomberg. Auch Apple soll sich Time Warner angesehen haben, wurde bereits vor einigen Monaten berichtet.