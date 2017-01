Atomgegner: Kernkraftwerk sofort stilllegen

Mehrere Umweltschutz- und Anti-Atomkraft-Organisationen fordern die sofortige Stilllegung des Kernkraftwerks in Lingen.

gn Lingen. Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), der niedersächsische Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU) sowie Anti-Atomkraft-Organisationen in Nordrhein-Westfalen fordern laut einer Pressemitteilung des BBU von der Landesregierung in Hannover das sofortige und endgültige Aus für das Kernkraftwerk Emsland (KKE). Das Atomkraftwerk ist derzeit für einen Brennelementwechsel für etwa zehn Tage außer Betrieb. Im Dezember 2016 wurde dabei ein Lagerschaden an einem Motor einer Nebenkühlwasserpumpe festgestellt.

Der BBU warnt, dass erneut plutoniumhaltige Brennelemente im KKE eingesetzt werden sollen. Zur Entstehung von Krebs reiche vermutlich schon eine Menge von wenigen Mikrogramm Plutonium aus. „Niedersachsens Umweltminister Wenzel muss endlich dafür Sorge tragen, dass das KKE nicht länger die Bevölkerung im Emsland und weit darüber hinaus gefährdet. Er ist der zuständige Minister, der die Betriebsgenehmigung für das AKW aufheben kann“, erklärte BBU-Vorstandsmitglied Udo Buchholz. Den offiziellen Plänen zufolge soll das Kernkraftwerk Emsland bis Ende 2022 laufen. Umweltverbände und Anti-Atomkraft-Initiativen fürchten, dass es in der Zeit zu Störfällen kommen kann. Grundsätzlich fordere der BBU die sofortige Stilllegung aller Atomkraftwerke.

Ende Oktober 2016 haben Anti-Atomkraftinitiativen und Umweltverbände zuletzt in Lingen für den sofortigen Atomausstieg demonstriert. Die Demonstration richtete sich gegen den Weiterbetrieb des Kraftwerks und der Brennelementefabrik.