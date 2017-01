Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks die Siegesserie in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter ausgebaut.

Atlanta mit Schröder feiert siebten Sieg in Serie

dpa New York. Mit 19 Punkten und zehn Assists führte der Braunschweiger sein Team zu einem ungefährdeten 117:97 (61:43) bei den Brooklyn Nets und feierte den siebten Erfolg hintereinander. Mit 21 gewonnen Matches rangieren die Mannschaft aus Georgia weiter auf Platz vier in der Eastern Conference.

„Es war ein sehr gutes Auswärtsspiel. Wir haben viele Dinge in der Defensive und Offensive richtig gemacht“, analysierte Hawks-Trainer Mike Budenholzer nach der Partie. Auch Schröder bekam ein Sonderlob. „Er hat das Spiel gut gelesen und die richtigen Entscheidungen getroffen“, schwärmte der Atlanta-Coach. Auch Malcolm Delaney, der den FC Bayern München 2014 zum Meistertitel führte, überzeugte mit zwölf Punkten.

NBA-Rookie Paul Zipser kam bei der 99:101 (61:49)-Niederlage der Chicago Bulls bei den Washington Wizards nicht zum Einsatz. Ohne die fehlenden Top-Stars Jimmy Butler (krank) und Dwyane Wade (Schonung) verschenkten die Gäste nach einer deutlichen Halbzeitführung den Sieg. Wizards-Profi John Wall (26 Punkte) sorgte 5,9 Sekunden vor dem Ende mit einem erfolgreichen Wurf für die Entscheidung.

James Harden überragte beim neunten Erfolg in Serie seiner Houston Rockets gegen die Charlotte Hornets (121:114). Der US-Amerikaner erzielte mit 40 Punkten, 15 Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double. Harden ist der vierte Spieler in der NBA-Geschichte, der in zwei Begegnungen hintereinander mehr als 40 Punkte, zehn Rebounds und zehn Assists schaffte.