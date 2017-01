Asselborn: Schicksal Europas nicht Nationalisten überlassen

dpa Luxemburg. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat zum Widerstand gegen Rechtspopulisten in Europa aufgerufen. „Wir dürfen das Schicksal dieses Kontinents nicht den Nationalisten überlassen“, sagte Asselborn der dpa in Luxemburg. „Es gilt, sich einzusetzen für ein Europa des 21. Jahrhunderts und nicht für ein Europa des 19. Jahrhunderts.“ Deswegen nehme er auch morgen an einer Demonstration gegen ein Treffen europäischer Rechtspopulisten in Koblenz am Rhein teil. Es gehe darum, sich „gegen die EU-Zerstörer“ zu stellen und „für ein buntes Europa“ einzutreten.