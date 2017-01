Asbjörn Madsen verlässt die HSG im Sommer

Nordhorn. Nach zwei Jahren bei der HSG Nordhorn-Lingen in der 2. Handball-Bundesliga zieht es Asbjörn Madsen im Sommer zurück in seine dänische Heimat: Der 26-Jährige wechselt nach der laufenden Saison wieder zu Mors Thy Handbold – dem Klub, von dem er im Sommer 2015 nach Nordhorn kam. „Asbjörn hat uns informiert, dass er von Mors Thy ein attraktives Angebot erhalten und angenommen hat. Sie wollen dort eine starke Mannschaft aufbauen und er soll ein zentraler Spieler sein“, berichtet HSG-Trainer Heiner Bültmann.

Der Zwei-Jahres-Vertrag des bulligen Kreisläufers beim Zwei-Städte-Team läuft nach der Saison aus. „Mit seiner offenen und sportlich kämpferischen Art hat Asbjörn hier viele Freunde und Fans gewonnen“, wird Geschäftsführer Gerhard Blömers in einer Mitteilung der HSG Nordhorn-Lingen zitiert, „wir wünschen ihm alles Gute für seine private und sportliche Zukunft.“

Private Belange spielten für den im dänischen Vodskov geborenen Madsen eine große Rolle bei seiner Entscheidung, zurück nach Nykøbing Mors auf dem jütischen Festland zu gehen. „Ich kann wieder näher bei meiner Familie und meinen Freunden leben, was mir sehr wichtig ist“, teilt der Spieler der B-Nationalmannschaft mit, betont aber auch: „Es war eine schwere Entscheidung, weil ich mich in Nordhorn und Lingen großartig fühle.“ Für die HSG warf das 1,91 Meter große und 107 Kilogramm schwere Kraftpaket bislang in 61 Pflichtspielen 66 Treffer, darunter den umjubelten Siegtreffer im DHB-Pokalhit im August 2015 in Lingen gegen den HSV Hamburg. Damals überwand er in den letzten Sekunden der Verlängerung Torwart Jogi Bitter aus fast unmöglichem Winkel. Insgesamt aber erhielt Madsen beim Zweitligisten im Innenblock bzw. auf der Halbposition der Abwehr die meisten Spielanteile.

Heiner Bültmann hat die Suche nach einem Nachfolger am Kreis längst begonnen; dabei sondiert er den Markt in Deutschland, blickt aber auch in die ausländischen Ligen. „Es laufen viele Gespräche, entschieden ist aber noch nichts. Wir haben novh viel Zeit“, sagt er. das frühjahr ist traditionell die Zeit der Verhandlungen. Neben Madsen laufen im Sommer auch die Verträge seiner Teamkollegen Frank Schumann, Lutz Heiny, Alex Terwolbeck, Patrick Miedema und Jürgen Rooba aus.