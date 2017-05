Armenienhilfe Neuenhaus feiert 25. Geburtstag

Neuenhaus. Zu seinen Beweggründen, die Armenienhilfe ins Leben zu rufen, erklärt Günter Brinkmann: „Ich hatte von einer Holländerin, die im Kinderkrankenhaus in Jerewan als Dolmetscherin arbeitete, über die Missstände gehört. Das Krankenhaus, das eine Größe hatte wie das damalige Kreiskrankenhaus in Nordhorn, hatte nicht einmal ein Fieberthermometer. Es war nur eine Bewahranstalt für kranke Kinder. Wir hatten damals nicht nur den Jugendposaunenchor in Neuenhaus, sondern eine ganz tüchtige Riege, die was wollte und bewegen konnte.“ Er betont, dass das Team der Armenienhilfe Neuenhaus die Organisation ehrenamtlich betreibt und alle Kosten für Reisen und Unterkünfte selbst bezahlt.

Zunächst habe man an ein Jahr aktive Hilfe gedacht – daraus wurden 25 Jahre. Alle Beteiligten seien von Anfang an begeistert gewesen. „Ich hatte zuerst eine Summe von 100.000 Euro anvisiert und wurde für verrückt erklärt“, erinnert sich Brinkmann, „aber wir haben es geschafft. Der Neuenhauser Gerd Timmer hat sogar Hilfe von Bundespräsident Richard von Weizsäcker erhalten, der die Schirmherrschaft übernommen hat.“ Der erste von fünf Lastwagen sei sehr schnell mit Hilfsmitteln und Medikamenten voll gewesen.

Die Zusammenarbeit mit der armenisch-apostolischen Kirche war von großer Bedeutung. Zudem engagierten sich im Laufe der Zeit immer mehr Neuenhauser bei der Armenienhilfe. Günter Brinkmann erzählt: „Als die Bundesregierung die Transporte nicht mehr bezahlte, haben wir uns vor Ort für das Krankenhaus sowie die Waisen- und Halbwaisenkinder in den Diözesen Ararat (Jerewan) und Shirak (Gymri) eingesetzt. Auch arme Familien haben wir aufgesucht und sie unterstützt.“

Krankenkasse gegründet

Armenienhilfe-Mitglied Dr. Andreas Gries ergänzt: „Es gab kein funktionierendes Gesundheitssystem. Lediglich bis zum siebten Lebensjahr sind Kinder über den Staat krankenversichert. Wir haben deshalb das Surb-Astvatsamayr-Medical Centre in Jerevan aufgebaut und eine kleine Krankenkasse eingeführt. Die Erkrankung eines Kindes führt Familien oft in den sozialen Abstieg oder in die Arbeitslosigkeit. Am schwersten betroffen sind alleinerziehende Mütter. Oft versuchen Verwandte zu helfen, doch sie sind oft selber arm.“

Durch die kleine Krankenkasse sei sichergestellt, dass die unterstützten Kinder und deren Angehörige in der Klinik stationär behandelt werden. Für den Transfer in die heute sehr gut ausgestattete Klinik sorgt der Rettungswagen, den die Armenienhilfe 2013 gekauft hat.

Durch die Vermittlung von Patenschaften für Waisenkinder sowie sozial schwache Familien ermöglichte die Aktion Schulbesuche, Berufsausbildungen und das Überleben in kalten Wintern. „Wir erfuhren in den vergangenen Jahren, dass viele Menschen hoffnungsvoller in die Zukunft blicken. Besonders gefreut hat uns, dass die Menschen mehr Eigeninitiative an den Tag legen. Kinder und Jugendliche, die wir unterstützt haben, stehen im Beruf und können ihren Lebensunterhalt finanzieren. Väter oder Mütter aus armen Familien haben einen Job gefunden“, erzählen Günter Brinkmann und Andreas Gries.

Vielen Armeniern fehle jedoch eine soziale Absicherung. Das Sozialzentrum am Bischofssitz in Gymri will Arbeitslose wieder in den Beruf integrieren. Es unterhalte zudem zwei Ganztagskindergärten. Zum Gelingen dieser Projekte habe die Armenienhilfe in den vergangenen Jahren, dank der Spendengelder aus der Grafschaft ein Stück weit beigetragen.

An Pfingstmontag, 5. Juni, feiert die Aktion ihr 25-jähriges Bestehen. Auftakt ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Um 11 Uhr sind alle Gäste zu Kaffeetafel und Festakt eingeladen. Um 12.30 Uhr folgt ein Mittagstisch mit Erbsensuppe.

Spenden können auf dasArmenienhilfe-Konto bei der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim, IBAN: DE03 267500010004007654, BIC: NOLADE21NOH eingezahlt werden. Spendenbescheinigungen werden von der reformierten Kirchengemeinde Neuenhaus ausgestellt.Weiter Informationen auf www.armenienhilfe.de.