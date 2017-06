Ariana Grande besucht Terroropfer im Krankenhaus

dpa Manchester. US-Sängerin Ariana Grande hat knapp zwei Wochen nach dem Terroranschlag auf ihr Popkonzert in Manchester Opfer des Attentats im Krankenhaus besucht. Die 23-jährige Künstlerin veröffentlichte Fotos davon auf der Internetplattform Instagram, wo sie knapp 108 Millionen Fans hat. Der Vater einer beim Konzert verletzten Patientin sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, er habe seine Tochter noch nie so glücklich gesehen wie beim Besuch Grandes. Bei einem Konzert der Sängerin am 22. Mai hatte ein Attentäter mit einer Bombe 22 Menschen mit in den Tod gerissen.