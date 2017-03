Archäologen sichern 8732 Spuren der Geschichte

Auch bei nasskaltem Wetter sind Archäologen in der Trasse der künftigen Nordumgehung auf der Suche nach Spuren der Vergangenheit. In diesem Monat enden die seit Oktober 2015 laufenden Ausgrabungen mit der Untersuchung einer Fläche an der Wietmarscher Straße nördlich des Melleschwegs. Zahlreiche, hier durch gelbe und rote Kärtchen gekennzeichnete Fundstellen werden mit Satellitenmesstechnik millimetergenau dokumentiert. Foto: Kersten

Nordhorn. Die Siedlungsgeschichte im nordwestlichen Umfeld von Nordhorn reicht offenbar zurück bis ins Jahr 1000 vor der Zeitenwende. Spätestens um Christi Geburt gab es entlang der heutigen Wietmarscher Straße eine, wie die Archäologen es ausdrücken, „dichte Siedlungskammer“. Die Besiedlung dort begann also wesentlich früher als im eigentlichen Nordhorner Stadtgebiet. Das ist nur eine der vielen Erkenntnisse, die bei den archäologischen Ausgrabungen in der Trasse der künftigen Nordhorner Nordumgehung gewonnen wurden.

Rund eineinhalb Jahre lang spürten Fachleute der Firma „denkmal 3D“ im Auftrag des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege in der Straßentrasse nach Zeugnissen der Vergangenheit. Grabungsleiterin Claudia Melisch und ihr Team untersuchten seit dem 19. Oktober 2015 rund sieben Hektar Fläche und förderten bisher genau 8732 Fundstücke zutage. Mit der Untersuchung von zwei letzten Flächen an der Wietmarscher Straße sollen die Grabungen bis Ende März abgeschlossen werden.

„Wir haben Spuren vorrömischer Siedlungen gefunden und viele Grundrisse eisenzeitlicher Langhäuser“, berichtet Projektkoordinator Bernd Rasink vom Landesamt für Denkmalpflege. Einmal mehr habe sich gezeigt, dass die Umgebung von Nordhorn außerordentlich reich an archäologischen Befunden ist. Dank der weitgesteckten Zeitplanung der Landesstraßenbaubehörde sei im Vorfeld des Straßenbaus genügend Zeit für die archäologischen Grabungen gewesen.

Sie deckten nach Angaben der Denkmalbehörde vor allem drei bedeutende Fundschwerpunkte auf: Entlang der Wietmarscher Straße wurde eine dicht besiedelte Siedlungskammer aus den Jahrhunderten um Christi Geburt ergraben. Spuren dieser Siedlungen waren in den vergangenen Jahren bereits in den Nordhorner Neubaugebieten Döppersweg, Haverkamp und Bosinks Kamp entdeckt worden waren.

Bemerkenswert ist aus Sicht der Denkmalbehörde die Vielzahl der in diesen Siedlungen nachgewiesenen mittelalterlichen Hausgrundrisse. Entdeckt wurden außerdem Spuren einer Töpferei sowie mehrere Brunnen, deren hölzerne Einbauten sich über die Jahrhunderte erhalten haben.

Im weiteren Verlauf der Trasse stießen die Archäologen auf einer Fläche an der Straße „Nach Schleuse I“ auf eine weitere Überraschung. Hier wurden Bodenfunde ausgegraben, die auf eine bisher völlig unbekannte Verteidigungsanlage hindeuten. Es könnte sich dabei um die Überreste eines Heerlagers aus der Endphase des 30-jährigen Kriegs handeln.

An der Veldhauser Straße wurden Spuren eines Gehöfts aus dem 13. Jahrhunderts sowie eines Dorfes aus den Jahrhunderten nach der Zeitenwende freigelegt. Hier wird auch im besonderen Maße die vom Menschen hervorgerufene Landschaftsentwicklung in der Grafschaft Bentheim deutlich. Beide Siedlungen befanden sich in einem Dünengebiet an der Niederung zur Vechte, das durch großflächige Entwaldung entstanden ist und heute durch die dicke Eschüberdeckung beinahe eben wirkt.

Eine Vielzahl von Fundstücken erlaubt Einblicke in das leben und den Alltag der Menschen, die einst in diesen Siedlungen gelebt haben. So wurden Tongefäße aus verschiedenen Epochen ausgegraben, aber auch Werkzeuge und Gegenstände, die wohl Kindern als Spielzeuge gedient hatten.

Diese Fundstücke werden in den nächsten Monaten von Fachleuten analysiert und aufbereitet. Ob zumindest einige dieser Stücke später einmal in die Grafschaft zurückkehren, ist derzeit völlig offen. Nach einer früheren archäologischen Grabung im Bereich Hesepe waren vor einigen Jahren ausgewählte Fundstücke von dort in einer Ausstellung im Tierpark präsentiert worden.