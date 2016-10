Arbeitsmarkt: Grafschafter Flüchtlinge sind bereit

Nordhorn. Die Flüchtlinge machen sich auf dem Grafschafter Arbeitsmarkt bemerkbar. Bereits im Vorfeld hatte Hans-Joachim Haming, Chef der Arbeitsagentur in Nordhorn, angekündigt: „Nach den Sommerferien kommen die Flüchtlinge auf den Markt.“ Nun sei es soweit. Ein Blick in die Statistik der Arbeitsagentur zeigt: Mit Stand September sind insgesamt 2834 Arbeitslose in der Grafschaft Bentheim gemeldet. Davon sind 719 Erwerbslose der Sparte „Ausländer“ zugeordnet. Darunter fallen Flüchtlinge ebenso wie Menschen, die schon länger an Ems und Vechte leben. Die Zahl der Ausländer ist um knapp 13 Prozent gestiegen.

„Bislang waren die Flüchtlinge in aller Regel in Integrationskursen untergebracht“, erklärt Haming. Dort haben sie die Sprachniveaus „A1“ und „A2“ erreicht. Das heißt, sie können einfache Gespräche führen. Nun stehen sie als Arbeitskraft bereit. Zu einer Konkurrenz zwischen niederländischen Fachkräften und Flüchtlingen wird es nach Meinung des Agenturchefs nicht kommen. Der Arbeitsmarktexperte geht davon aus, dass die Entwicklung zu einer Konkurrenzsituation unter Erwerbslosen führen könnte, die nicht oder nur gering qualifiziert sind, wenn in Zukunft Arbeitsplätze für ungelernte Kräfte wegfallen und die Mehrzahl der Flüchtlinge ebenfalls in dieses Segment stößt.

Gleichzeitig betont Haming, dass die Arbeitsagentur trotz Flüchtlingskrise nicht auf die Förderung ihres „klassischen Klientels“ verzichtet. Für Maßnahmen wie Anpassungsfortbildungen, Umschulungen und Weiterbildungen sei ausreichend Geld da. „Wir müssen keine Maßnahmen absagen. Nicht in diesem Jahr und auch nicht im Nächsten.“

Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit werden aus einem anderen Topf finanziert. „Wir wollen anderen Gruppen nicht das Gefühl geben, gesondert behandelt zu werden“, erläutert der Agenturchef.

„Arbeitsagentur sollte möglichst dereguliert sein“

Dass die Bundesregierung im August ein Integrationsgesetz verabschiedet und im Zuge dessen die sogenannte Vorrangprüfung für drei Jahre ausgesetzt hat, spielt der Arbeitsagentur in die Karten. Nun muss sie nicht mehr prüfen, ob eine freie Stelle erst durch einen Bundes- oder EU-Bürger besetzt werden kann. „Das ist gut so“, lobt Haming. „Wir wollen als Arbeitsagentur möglichst dereguliert sein“, begrüßt er den Entfall der Vorrangprüfung.

Ein Garant für einen Ausbildungsplatz ist die Gesetzesänderung nicht. Ein weiterer Blick in die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit zeigt: Die Zahl der Flüchtlinge, die in die Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch II rutschen, ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Für den September 2016 weist die Agentur 557 Ausländer aus, die „Hartz IV“ beziehen. Im September 2015 waren es noch 108 Erwerbslose oder rund 24 Prozent weniger.