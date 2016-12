Arbeitslose verkaufen wieder Weihnachtsbäume

Nordhorn. Eine Kleinanzeige in den GN – „Weihnachtsbaumverkäufer gesucht“ – brachte 2009 den Stein ins Rollen und Werner Heiduczek auf die Idee. Damals hatte XXXLutz einen Weihnachtsbaumverkauf auf eigenem Gelände. Der Vorschlag, die Arbeitsloseninitiative AGGA damit zu beauftragen, wurde zuerst argwöhnisch beäugt und nach einem Gespräch bei einer Tasse Kaffee angenommen. So zumindest spielte sich der Erstkontakt laut Werner Heiduczek, einem der zwei Sprecher der AGGA, ab. Das Modell: Zum Festpreis verkaufen Mitglieder der Initiative die Weihnachtsbäume einer Plantage aus dem Sauerland. Die Verkäufer, Arbeitslose, die von AGGA betreut werden, bekommen ein festgelegtes Entgelt, das mit dem Jobcenter oder der Agentur für Arbeit abgestimmt ist, und der Rest fließt in die Vereinskasse.

„Das hat gleich zu Beginn prima geklappt“, so Heiduczek, sodass es im zweiten Jahr auch eine Anfrage von „Kaufland“ gegeben habe. Damit habe sich AGGA jedoch überfordert gesehen. Die „Nordhorner Tafel“ übernahm das Konzept in leicht abgeänderter Form. „Bis 2012 lief alles bestens“, berichtet Heiduczek. Dann gab es bei „Lutz“ keinen Weihnachtsbaumverkauf mehr und AGGA suchte einen neuen Standort. Erst landete die Initiative beim Ringcenter, bis die Stadt Nordhorn die erforderlichen Parkplätze nicht mehr zur Verfügung stellte, weil sie schließlich Bestandteil der Parkraumbewirtschaftung seien. Danach wurden die Weihnachtsbäume auf dem Parkplatz des K+K-Marktes am Ende des Ootmarsumer Wegs verkauft. Nun stellte sich der Großlieferant aus dem Sauerland quer. Er hatte für diesen Standort andere – nicht realisierbare – Wünsche. „In diesem Jahr wäre fast gar nichts mehr gegangen“, so Heiduczek. Also machte er erneut einen Vorstoß beim Möbelhaus und stieß auf Verständnis.

Standort mit Perspektive

„Jetzt dürfen wir direkt unter den ,Roten Stuhl‘“, freut sich Heiduczek über die Unterstützung für die AGGA. Aus seiner Sicht hat dieser Standort auch eine dauerhafte Perspektive. „XXXLutz hat uns nie im Stich gelassen“, lobt der Sprecher der Arbeitsloseninitiative: „Auch als wir auf anderen Plätzen gestanden haben, durften wir die Transporter der Möbelfirma nutzen, um unsere Bäume auszuliefern.“ Auch die Stadt Nordhorn unterstütze die AGGA, indem sie inzwischen jedes Jahr einen Bauwagen des Bauhofs zur Verfügung stellt, in dem die Weihnachtsbaumverkäufer, die jeweils in zwei Schichten arbeiten, Schutz vor der Witterung finden. Das Team hat Verstärkung gefunden, durch die Verkäufer der Nordhorner Tafel, denn deren Vertrag ist ausgelaufen, und so hat sich die Tafel AGGA angeschlossen.

In der Nacht zum gestrigen Freitag ist die erste Lieferung Weihnachtsbäume angekommen, und der Weihnachtsbaumhändler hat den Stand „unter dem roten Stuhl“ aufgebaut. Bis zu 900 Bäume könnten in den Wochen bis Weihnachten verkauft werden, meint Heiduczek, der selbst häufiger in dicker Jacke und Gummistiefeln Tannen, Fichten oder Kiefern verpackt. „Das macht wirklich Spaß“, sagt der AGGA-Sprecher. Man lerne die unterschiedlichsten Leute kennen. Lieber noch sitzt er aber hinterm Steuer der Transporter und bringt immer freitags die ausgewählten Bäumchen zu ihren neuen Besitzern.

Seit zehn Jahren hilft die Arbeitsgemeinschaft Grafschafter Arbeitslose e. V. (AGGA) Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind und Beratung benötigen. Dabei geht es rund um Informationen zu Hartz IV und anderen Unterstützungsmöglichkeiten. Beratungsangebote gibt es in Nordhorn, Uelsen und in Bad Bentheim sowie in Meppen, Papenburg und Sögel. Der Verein wird durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung gefördert. Erst kürzlich sind die Förderbescheide verlängert worden. Neben der persönlichen Beratung, auch in Fällen von Meinungsverschiedenheiten mit Behörden, gibt AGGA Info-Blätter heraus und hält Informationsveranstaltungen ab. Im Büro der AGGA an der Hagenstraße in Nordhorn gibt es außerdem Sprechstunden.