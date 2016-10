Arbeitsfreier Tag für Trauer um Thailands König Bhumibol

dpa Bangkok. Nach dem Tod von Thailands König Bhumibol hat die Militärregierung den Freitag zum arbeitsfreien Tag erklärt. Damit solle es den Menschen erleichtert werden, an Trauerkundgebungen teilzunehmen, hieß es in der Hauptstadt Bangkok. Dort sollte am Nachmittag der Leichnam des mit 88 Jahren gestorbenen Monarchen in einer Prozession vom Siriraj-Krankenhaus in den Palast gebracht werden. Zahllose Menschen verharrten die Nacht über in tiefer Trauer vor dem Krankenhaus, wo der König gestorben war.