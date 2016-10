Arbeitseinsatz für den Flussregenpfeifer

Der Flussregenpfeifer steht auf der Roten Liste. 2014 legten BUND und NABU an der Weißen Riete in Schüttorf ein Brutbiotop an – und das bedarf intensiver Pflege.

Pflegeaktion in Schüttorf: NABU und BUND stellten gute Brutbedingungen her. . Fotos: privat

jo/gn Schüttorf. Mit vereinten Kräften haben Mitglieder der beiden Umweltverbände BUND und NABU an einem See an der Weißen Riete in Schüttorf die Bedingungen für den Erhalt des Flussregenpfeifers verbessert. Der Vogel steht aufgrund seiner Seltenheit auf der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands und ist in seinem Bestand gefährdet. An dem See hatte die Stadt 2014 als freiwillige ökologische Maßnahme eine Uferschwalbenwand aus Betonelementen errichtet, wobei das Vorhaben von NABU und BUND geplant und fachlich begleitet wurde. Zusätzlich wurde eine Insel aufgeschüttet, die als Sekundärlebensraum bodenbrütenden Vogelarten, wie eben dem Flussregenpfeifer, als Brutbiotop dienen sollte. Im ersten Jahr nach der Fertigstellung war das auch durchaus von Erfolg gekrönt. „Wir waren richtig stolz, dass es damals geklappt hat“, sagt Walter Oppel, Vorsitzender des BUND in der Grafschaft Bentheim.

Da trotz des kiesigen Bodens auf der Fläche im Laufe der Jahre durch Samenanflug Bewuchs aufkam und eine Brut des Flussregenpfeifers ausblieb, machten sich die NABU- und BUND-Mitglieder an die Arbeit. Pflegemaßnahmen standen auf dem Programm. „Die Fläche war zu stark bewachsen, für den Vogel ist das zu unübersichtlich“, so Oppel. Aufkommende Gehölze wie Erlen, Weiden und Birken wurden entfernt. „Wenn wir den Vogel hier wieder längerfristig haben wollen, müssen wir das regelmäßig machen.“

Der Flussregenpfeifer gehört zur Familie der Regenpfeifer. Der unauffällige Vogel ist mit bis zu 18 cm etwas kleiner als ein Star, wobei die langen, graurosafarbenen Beinchen mehr als die Hälfte seiner Körperhöhe ausmachen. Zu Fuß ist der Vogel schnell und wendig unterwegs und mit seinem schmalen, dunklen Schnabel immer auf Futtersuche. Ein gelber Lidring umfasst seine großen schwarzen Augen. Sein Lock- und Warnlaut ist ein kräftiges „piü“. Der zu den Limikolen zählende Flussregenpfeifer hat einen eleganten Flug, rasante Wendemanöver in kleinen Trupps hat er ebenso im Programm wie das Ziehen großer Kreise in fledermausartigem Flug bei der Balz. Er ernährt sich fast ausschließlich von bodenbewohnenden oder dicht unter der Oberfläche lebenden Insekten und deren Larven, von Spinnen, und auch Würmern. Gelegentlich frisst er auch Schnecken und kleine Krebstiere.

Klein und sehr gut getarnt hat der Flussregenpfeifer seinen ursprünglichen Lebensraum vorzugsweise auf Kiesbänken von Flüssen und an Seeufern. Da diese jedoch bei uns immer seltener werden, kommt er heute im Binnenland fast nur noch auf meist vom Menschen geschaffenen, vegetationsfreien oder kaum bewachsenen Rohböden und Kiesflächen in Wassernähe vor.

Der Flussregenpfeifer brütet auf vegetationsarmen Flächen mit grobkörnigem Material wie Kies oder Schotter, wie sie nur noch sehr selten an naturnahen Fließgewässern mit eigendynamischer Entwicklung und entsprechender Überflutungsdynamik vorkommen. Als Nest dient dem Flussregenpfeifer eine vom ihm gedrehte flache Mulde im Kies oder Sand, die nur spärlich mit Nistmaterial ausgestattet ist. Die vier Eier sind dabei so gut getarnt, dass man sie leicht für Kieselsteine halten kann. Wenn man sie überhaupt entdeckt. Die Küken des Flussregenpfeifers, die nach etwa 22 Tagen schlüpfen, sehen aus wie kleine, braun-weiße Wattebäusche, die mit winzigen Trippelschritten der flinken Wendigkeit ihrer wachsamen Eltern in nichts nachstehen. Sie sind Nestflüchter und suchen schon sehr früh selbst nach Nahrung.

Im Herbst verlassen die Flussregenpfeifer ihre Sommerquartiere mit dem Brutplatz, um als Langstreckenzieher den Winter überwiegend in Afrika zwischen der Sahara und dem Äquator zu verbringen.

„Wir hoffen sehr, dass im kommenden Jahr wieder ein Flussregenpfeifferpärchen hier brütet“, sagt Walter Oppel.