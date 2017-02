Die Mitarbeiter der Firmen „Werkstätten“ in Nordhorn und der Emlichheimer „Emsland-Service“ haben am Freitag für eine Stunde ihre Arbeit niedergelegt. Damit wollten sie den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen.

Arbeitnehmer streiken am Freitag in der Grafschaft

mep Emlichheim/Nordhorn. Warnstreik bei der Emlichheimer Firma Emsland-Service-GmbH, die aufgrund ihrer Geschichte zur Textil- und Bekleidungsindustrie zählt: Mit ihrem Ausstand wollen die Kolleginnen und Kollegen den Tarifverhandlungen mehr Nachdruck verleihen. Um 11 Uhr legen die Gewerkschafter um den Betriebsratsvorsitzenden Stephan Agnes für eine Stunde ihre Arbeit nieder. Unterstützt werden sie von Karin Hageböck von der IG Metall-Geschäftsstelle in Rheine, die gegen die Kälte wärmende IG-Metall-Schals mitgebracht hat. „Wir fordern 4,5 Prozent mehr Entgelt und die Fortführung des Tarifvertrages zur Altersteilzeit zu verbesserten Konditionen“, sagt Hageböck. Mit dem dritten Treffen am kommenden Mittwoch trete die Tarifrunde in die entscheidende Runde. „Wenn es nicht zu einem Abschluss kommt, sind wir für alles andere offen“, so die Gewerkschaftssekretärin. Die nächste Streikrunde ist für den kommenden Dienstag geplant. Nach einer Stärkung durch heiße Bockwürstchen nahmen die 100 Streikenden gegen 12 Uhr ihre Arbeit wieder auf.

Auch in Nordhorn kam es zum Arbeitskampf. 80 Beschäftigte des Unternehmens „Werkstätten“ legten von neun bis zehn Uhr ihre Arbeit nieder. Sie fallen ebenfalls unter den Tarifvertrag für die Textil- und Bekleidungsindustrie. Trotz des kalten Wetters herrschte laut IG Metall in der Kreisstadt unter den Streikenden eine „gute Stimmung“.