Arbeit des „Senfkorn“ für vier Jahre gesichert

Über eine Fördersumme von 40.000 Euro pro Jahr kann sich das Mehrgenerationenhaus Senfkorn freuen. Am 1. Januar starten in einem Bundesprogramm rund 550 Häuser ihre Arbeit.

gn Emlichheim. Das Senfkorn Mehrgenerationenhaus gehört zum sozialen Leben in Emlichheim. Und auch in den nächsten vier Jahren können die Menschen vor Ort auf diese feste Anlaufstelle für alle Generationen setzen: Das Senfkorn wurde als eines von rund 550 Mehrgenerationenhäusern für die Teilnahme am gleichnamigen Bundesprogramm ausgewählt. 40.000 Euro beträgt die jährliche Fördersumme, davon werden 10.000 Euro durch die Kommune, den Landkreis oder das Land aufgebracht, drei Viertel stellt der Bund. Das sichert vorhandene Angebote und bietet Spielraum für die Umsetzung guter Ideen zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen in der Kommune.

„Wir sind natürlich froh, dass wir wieder dabei sind, denn wir sind auf die Fördergelder angewiesen“, freut sich Geschäftsführerin Melanie Breukelman. Schwerpunkte lägen im Mehrgenerationenhaus vor allen Dingen in der Kinderbetreuung. Im neuen Halbjahresprogramm gäbe es jedoch weitere Angebote, wie etwa für und mit Menschen mit Fluchtgeschichte, für Menschen mit Behinderung als Sprach-, Kreativ- und Entspannungskurse.

Im Senfkorn können Menschen in Gesellschaft sein, aktiv werden, ihre Talente entdecken, mitbestimmen und sich austauschen. Sie können von vorhandenen Angeboten profitieren oder eigene Projekte umsetzen. „Damit wird das Senfkorn für die Kommune zum wichtigen Partner, der nahe an den Menschen ist und weiß, was sie bewegt“, schreibt die Einrichtung in einer Selbsteinschätzung.

„Das Mehrgenerationenhaus heißt Groß und Klein willkommen. Jede und jeder ist eingeladen, auf einen Kaffee im Offenen Treff vorbeizukommen, die Nachbarinnen und Nachbarn kennenzulernen und sich einen Überblick über die zahlreichen Angebote zu verschaffen oder daran teilzunehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus Emlichheim.