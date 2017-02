Appell: Keine Waffenattrappen am Ossensamstag

Mehr aus diesem Ressort

Rund zwei Millionen Menschen besuchen jährlich das Outletcenter in Ochtrup. Die Betreiber wollen die Fläche nahezu verdoppeln, doch das Vorhaben stößt in der Region auf große Ablehnung. Mehr im Video. mehr...

Kurz nach dem „Safer Internet Day“ zum Thema Cybermobbing in Deutschland hat sich in Enschede ein 14-Jähriger am Sonntag aus einem Gebäude in den Tod gestürzt. Er entdeckte ein Nacktfoto von sich auf „Instagram“. mehr...