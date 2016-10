AOK präsentiert Untersuchung zu Stress bei Studenten

Von Werner Herpell, dpa

Wie geht's den Studenten in Deutschland? Wie ist ihre finanzielle und soziale Lage, wie wohnen sie in meist teuren Hochschulstädten, wie steht es um Stress und Gesundheit? Akademiker in spe sind zunehmend auch für wissenschaftliche Studien interessant.