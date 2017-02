Anwohner der Hilgenstiege bleiben frustriert

Trotz der neuen Tempo-30-Schilder und dem Lastwagenverbot bleibt die Lage an der Hilgenstiege in Bad Bentheim angespannt. Noch immer nutzen viele Fahrer die Stiege als Schleichweg. Im GN-Video berichten die Anwohner.

Bad Bentheim. Die Hilgenstiege in Bad Bentheim bleibt ein Aufregerthema. Zwar hat das Ordnungsamt bereits auf den starken Schleichverkehr reagiert und eine Reduzierung der Geschwindigkeit und ein Lastwagenverbot durchgesetzt, trotzdem nutzen noch immer viele Autofahrer die Hilgenstiege als inoffizielle Umleitung für die abgesperrte Bahnunterführung.

Video Anwohner der Hilgenstiege sind empört Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Wegen der gesperrten Bahnunterführung der Bundesstraße 403 in Bad Bentheim nehmen viele Verkehrsteilnehmer eine inoffizielle Abkürzung. Viele Anwohner der Hilgenstiege sind deswegen verärgert.

Im Rat der Stadt hat die SPD-Fraktion deshalb am Mittwochabend einen Eilantrag gestellt. Die Sozialdemokraten fordern stärkere Kontrollen. Außerdem soll die Verwaltung prüfen, ob in Höhe des Eisenbahnkreuzes die Fahrbahn verengt werden kann, sodass diese nur einseitig befahrbar ist. „Dort ist schon zu sehr gefährlichen Situationen gekommen. Gerade, wenn die Schulkinder das Eisenbahnkreuz überqueren müssen. Sie drücken sich zum Teil dicht an die Wand, um nicht von den Autos erfasst zu werden“, schilderte Johann Bardenhorst (SPD) die Verkehrssituation. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt soll es einen Ortstermin geben, um sich selbst einen Eindruck von der Situation zu verschaffen.

Zusätzlich wurde angeregt, das Landesstraßenbauamt zu bitten, die Umleitung auf der Autobahn bereits früher anzukündigen. „Die Umleitung wird erst bei Ausfahrt Nordhorn/Bad Bentheim deutlich. Dann ist es schon zu spät, die Leute suchen sich dann ihren Weg über die Hilgenstiege“, sagte Bardenhorst.

Um Straßenschäden durch die hohe Belastung festzuhalten, soll die Verwaltung Beweismaterial sichern. So soll nach der Bauphase an der Bahnunterführung geklärt werden, ob die Hilgenstiege saniert werden muss. „Es muss dann auch geklärt werden, wer für die Schäden aufkommt“, forderte Wilhelm Klinge (CDU). „Wir müssen langfristig darüber nachdenken, wie es mit der Hilgenstiege weitergeht, denn auch die Bürgersteige müssen saniert werden“, sagte Bürgermeister Dr. Volker Pannen.