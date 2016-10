Anwalt entsetzt über Suizid Al-Bakrs

dpa Dresden. Der Pflichtverteidiger des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr hat sich „entsetzt und traurig“ über den Suizid des 22-jährigen Syrers gezeigt. Egal was dem Mandanten vorgeworfen werde, er sei ein junger Mensch, der sich das Leben genommen hat, sagte Alexander Hübner der dpa. Er sei gespannt darauf, welche Erklärungen die Justizbehörden für den Suizid haben. Er sei davon ausgegangen, dass man Al-Bakr ständig beobachtet. Der Terrorverdächtige war am Abend erhängt in seiner Zelle in der JVA Leipzig gefunden worden.