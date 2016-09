Antikriegstag: Aus Erinnerungen lernen

Für Frieden und gegen Krieg haben sich am Donnerstag mehrere Organisationen in Emlichheim ausgesprochen. Beim Antikriegstag legten sie ein Gesteck am Denkmal nieder, um an die Opfer von Gewalt zu erinnern.

Emlichheim. An den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 wurde am Donnerstag – dem Antikriegstag – im reformierten Gemeindehaus in Emlichheim erinnert. Veranstaltet wurde dieser Gedenktag vom Deutschen Gewerkschaftsbund Grafschaft Bentheim, vom Arbeitskreis Frieden aus Nordhorn sowie der Antirassistischen Initiative Nordhorn.

Pastor Dieter Bergholz meinte in seinem Grußwort: „Krieg jedweder Art darf nach Gottes Willen nicht sein.“ Jeder Einzelne müsse mit seinen Möglichkeiten „in die Speichen des Rades greifen“, um das Böse zu stoppen. Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters fragte: „Wie sollen wir etwas bewirken, wenn schon die Mächtigen dieser Welt es nicht schaffen?“, und ergänzte, die Kriege in der Welt seien zum Beispiel durch die Flüchtlinge nahe an uns herangekommen. „Wir können Krieg und Terror nicht einfach wegwischen.“

In seinem geschichtlichen Beitrag „Die Lager waren überall“ ging Gerhard Naber aus Nordhorn auf die Zwangsarbeit in den Kriegsjahren 1939 bis 1945 in der Grafschaft Bentheim und insbesondere in Emlichheim ein. Naber zitierte dazu Michael Gander: „Fast jeder hatte damals irgendeine Berührung mit der Zwangsarbeit.“ Zu unterscheiden sei dabei zwischen Kriegsgefangenen und Zivil-Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern. Im Landkreis gab es 38 Lager, davon 29 Zivil-Lager. Die Beschäftigten in der Landwirtschaft seien fast alle privat auf den jeweiligen Höfen untergebracht gewesen. Gerhard Naber stellte fest: „Bei der Frage nach der Erinnerung von Zwangsarbeitslagern fand ich kaum Resonanz, wohl aber war die Erinnerung an die dort nachher eingewiesenen Flüchtlinge und Vertriebenen sehr konkret.“

Die Würde des Menschen ist unantastbar

Um aus der Geschichte zu lernen, sei es wichtig, immer wieder darauf zu pochen, dass es im Grundgesetz heiße: Die Würde des Menschen, nicht des deutschen Bürgers, ist unantastbar. Und Naber schloss mit den Worten: „So sagen wir Nein zu jeder Diskriminierung von Menschen. Dieses Nein ist nur zu verstehen auf dem Boden dessen, dass wir von Herzen ein Ja sagen zu unserem Grundgesetz.“ Die Würde des Menschen habe jeder zu achten, zu wahren und notfalls zu verteidigen und zu schützen.

Petra Tiesmeyer, Regionsvorsitzende des DGB Osnabrück/Emsland, meinte: „Unsere Welt ist fürchterlich ungerecht.“ Die Wirtschaft werde von gierigen Menschen bestimmt und ein Großteil der Menschen werde in die Armut getrieben. Zwangsarbeit gebe es auch heute noch. Es sei wichtig, dass soziales Gleichgewicht in allen Ländern hergestellt werde.

Marianne Schnelle vom Arbeitskreis Frieden Nordhorn rief die NATO und damit auch Deutschland dazu auf, die Rolle als Mittler stärker wahrzunehmen. Sicherheit in Europa gebe es nur mit Russland – und nicht, indem man gegen Russland arbeite. „Wir sagen Nein zum Krieg“, betonte sie und forderte erneut: „Nordhorn-Range muss weg.“ Zudem warb sie um die Teilnahme an der Friedendemonstration im Oktober in Berlin.

Kriege seien erst möglich durch Waffenexporte

Thomas Rickert als Vertreter der Jugendgruppe Antirassistische Initiative Nordhorn kritisierte, man habe nichts aus der Vergangenheit gelernt. Kriege seien erst möglich durch Waffenexporte – Deutschland belege hier im weltweiten Vergleich Platz drei. Er rief dazu auf, den Kreislauf von Krieg und Ausgrenzung zu durchbrechen.

Im Anschluss an die Veranstaltung im Gemeindehaus legten Veranstalter und Gäste ein Gesteck am Denkmal in der Nachbarschaft des Gemeindehauses nieder. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Gesangsduo NIZH, das mehrere bewegende jüdische Lieder vortrug.