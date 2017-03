Anklage wegen Mordes im Altenheim in Neuenhaus

gn Neuenhaus. Dem 18-Jährigen wird vorgeworfen, am 22. Oktober gegen 3 Uhr nachts in Neuenhaus eine 87 Jahre alte Bewohnerin getötet zu haben. Nach dem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen soll der Beschuldigte zuvor durch eine nicht verschlossene Hintertür in die Seniorenresidenz „Haus am Bürgerpark“ eingedrungen sein, um an den Bewohnern „sexuelle Handlungen vorzunehmen“. Er soll sich demnach zunächst in das Zimmer eines 59 Jahre alten Mannes begeben haben, der seit einem Schlaganfall halbseitig gelähmt ist. Der Beschuldigte soll diesen Mann unsittlich berührt haben. Anschließend soll sich der Asylbewerber in ein Nachbarzimmer begeben haben, wo er an dem in einem Bett liegenden, 87 Jahre alten, schwer demenzkranken Ehemann des späteren Opfers ebenfalls sexuelle Handlungen vorgenommen haben soll. „Hierbei soll er durch das im selben Zimmer wohnhafte spätere Tatopfer überrascht worden sein. Um die Aufdeckung der vorhergehenden Sexualstraftat zu verhindern, soll der Beschuldigte dann mit großer Gewalt auf die Frau eingetreten haben, so dass diese wenig später ihren Verletzungen erlag“, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Der Beschuldigte ist zurzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Hauptverhandlung soll vor dem Landgericht Osnabrück (Große Jugendkammer als Schwurgericht) stattfinden.