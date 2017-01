Anklage gegen zwei Geldfälscher erhoben

Zwei junge Männer aus Lingen sollen in Samern eine Geldfälscherwerkstatt betrieben haben. Sie sollen in großem Stil 50-Euro-Scheine gefälscht und verkauft haben. Außerdem werden ihnen Drogendelikte vorgeworfen.

gn Samern/Lingen. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Informations- und Kommunikationskriminalität Osnabrück hat Anklage gegen zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren aus Lingen erhoben, teilte Erster Staatsanwalt René van Münster mit. Der Tatvorwurf lautet Verdacht der gewerbsmäßig und bandenmäßig begangenen Geldfälschung in zwei Fällen sowie des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge beziehungsweise der Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Den beiden Männern wird vorgeworfen, zwischen August 2015 und August 2016 in einer Fälscherwerkstatt in Samern mindestens 7200 gefälschte 50-Euro-Scheine hergestellt und vorwiegend über das Internet in Deutschland und dem europäischen Ausland verkauft zu haben. Zudem soll einer der Angeschuldigten mit Billigung des anderen seit Mitte 2016 auf dem Dachboden der Fälscherwerkstatt eine Marihuana-Plantage mit über 170 Pflanzen betrieben haben, um das Marihuana nach der Ernte gewinnbringend zu verkaufen.

Die Anklageschrift ist das Ergebnis umfangreicher Ermittlungen der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück - Task Force Cybercrime und vorangegangener Ermittlungen der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, in deren Verlauf es bereits Ende August 2016 zur Durchsuchung der Fälscherwerkstatt und Plantage kam. Dabei konnten die Hanfpflanzen und diverses Falschgeld sichergestellt werden.

Die beiden Angeschuldigten befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Das Landgericht Osnabrück muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

Artikel zum Thema Falschgeld und Drogen in Samern entdeckt