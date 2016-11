Anja Schupe ist neue Bürgermeisterin in Georgsdorf

Georgsdorf. Bei der Kommunalwahl hatten die Parteien erstmals auf eigene Listen verzichtet und sich zu einer gemeinsamen Liste entschlossen. Damit sollte auch nach außen deutlich werden, dass man im Rat sachbezogen und überparteilich zusammenarbeiten will.

Bereits vor der Wahl hatten die Kandidaten abgesprochen, dass mit den meisten erreichten Stimmen auch ein erster Anspruch auf das Bürgermeisteramt verbunden sein sollte. Folgerichtig wurde Anja Schupe jetzt von den Mitgliedern des neuen Rates einstimmig ins Amt gewählt. Ihre Wahl, wie auch die Wahlen der Stellvertreter erfolgten offen durch Handzeichen. „Wir haben bereits in der vergangenen Ratsperiode bewiesen, dass wir parteiübergreifend zusammenarbeiten können“, sagte Anja Schupe gegenüber den GN.

Nach der Besetzung der Bürgermeisterämter stand im weiteren Verlauf der Sitzung im Saal Kösters unter anderem auch die Verabschiedung des bisherigen Amtsinhabers Johann Scholten an. Der CDU-Politiker kann auf ein 40-jähriges Engagement in der Kommunalpolitik zurückblicken. Der Bürgermeister der Samtgemeinde Neuenhaus, Günter Oldekamp, würdigte die Leistungen Scholtens und ließ wichtige Stationen in der Politik der Gemeinde Georgsdorf, in der Scholten in den vergangenen zehn Jahren Bürgermeister war, kurz Revue passieren. Dabei sparte Oldekamp auch nicht die schwierigen Zeiten der Finanzknappheit aus, mit denen Georgsdorf zu kämpfen hatte.

Noch im Jahr 2004 stand man vor einem hohen Schuldenberg, der jedoch inzwischen abgetragen ist. Dass es dennoch in der Gemeinde keinen Stillstand gegeben hat, dafür sorgten auch die Georgsdorfer selber, die mit viel Eigeninitiative Projekte realisiert haben. Dazu gehört unter anderem der Bau eines Sozialgebäudes für den TSV, für den sich seinerzeit bereits der damalige Bürgermeister Willi Beckert stark eingesetzt hatte. Zur Kassensanierung beigetragen hat auch die Samtgemeinde, die für einige Jahre den Georgsdorfer Gemeindearbeiter bezahlt hatte. Nicht zu vergessen die Nachbargemeinde Osterwald, die Finanzhilfe leistete. Zudem wurde vor einigen Jahren ein großer Solarpark auf früheren Torfabbauflächen gebaut. Im Jahr 2012 gab es dann die Erfolgsmeldung: „Georgsdorf ist schuldenfrei“.

Für sein langjähriges kommunalpolitisches Engagement überreichte Oldekamp auch eine Ehrennadel des Städte- und Gemeindebundes an Scholten. Dieser Bedankte sich abschließend „bei allen, die mir zur Seite gestanden haben und dabei insbesondere bei den Mitgliedern des Georgsdorfer Gemeinderates.“