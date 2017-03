Angeklagter bleibt Schlagerstars Gage schuldig

Mehr aus diesem Ressort

Die Polizei in Meppen sucht dringend nach Thomas Untiedt aus Haselünne. Er wird bereits seit Montag vermisst und braucht ärztliche Hilfe. mehr...

Etwa 200 Kilometer von seinem Rudel entfernt ist ein Wolf in den Niederlanden bei Hoogeveen überfahren worden. Nun ist die wissenschaftliche Untersuchung des Tieres veröffentlicht worden. mehr...

Die Polizei hat am Freitagabend zwei Cannabisplantagen in Lingen und Haselünne hochgenommen. Die Fahnder entdeckten dabei in einer Anlage 1440 Cannabispflanzen, im anderen Fall kamen sie möglicherweise zu spät. mehr...