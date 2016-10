Angeklagte müssen nach Handgranatenwurf teils mehrere Jahre in Haft

dpa Konstanz. Nach dem Handgranatenwurf auf eine Asylunterkunft in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis müssen die sechs Angeklagten teils mehrere Jahre in Haft. Das Landgericht Konstanz verurteilte zwei der Männer wegen versuchten Mordes zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren beziehungsweise drei Jahren und sechs Monaten. Die beiden sollen die Granate im Januar auf das Gelände der Einrichtung geworfen haben. Ein weiterer Beschuldigter muss wegen der Anstiftung dazu ebenfalls für drei Jahre und sechs Monate in Haft. Die Handgranate war am Wachcontainer der Unterkunft aufgeschlagen, aber nicht explodiert.