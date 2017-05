Anführer der Terrormiliz IS in Afghanistan getötet

dpa Kabul. Spezialkräfte der afghanischen Armee haben den Anführer der Terrormiliz IS in Afghanistan, Abdul Hasib, getötet. Das teilte der afghanische Präsidentenpalast in einem Statement mit. Die Operation in der Provinz Nangarhar habe bereits vor einer Woche stattgefunden - einen Tag, nachdem zwei US-Soldaten in Afghanistan umgekommen waren. Gemeinsam mit Hasib seien noch weitere IS-Anführer getötet worden. Hasib sei persönlich verantwortlich für einen Angriff auf ein Militärkrankenhaus in Kabul im März, bei dem 49 Menschen getötet worden seien.