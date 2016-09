André auf Weltreise: Eine unvergessliche Zeit

Ende August ist GN-Mitarbeiter André Partmann auf Weltreise gegangen. Sechs Länder in vier Wochen standen an. Hier sind sein Abschlussbericht und sein persönliches Fazit zu lesen.

André an der Freiheitsstatue vor der Skyline New York.

In der Haupteinkaufsstraße Laugavegur in Reykjavik finden sich exklusive Läden.

GN-Szene-Autor André Partmann blickt auf eine spannende Zeit zurück. Ende August hat er in vier Wochen insgesamt sechs Länder bereist. Mit etwas Abstand blickt er nun auf die Zeit in New York und Reykjavik und zieht abschließend sein ganz persönliches Fazit.

Schluss. Aus. Vorbei. Es ist der 21. September. Eben springt der Minutenzeiger meiner Uhr weiter. Er zeigt exakt 11.53 Uhr. Eigentlich nichts besonderes. Doch ich habe in jenem Moment das seltsame Gefühl, dass der Blick auf die Uhr noch von Bedeutung sein könnte. Und tatsächlich, fast einen Monat später weiß ich: Ich sollte recht behalten.

11.53 Uhr symbolisiert den Abschluss einer großartigen, leider viel zu kurzen Zeit. Es ist der Augenblick, in dem ich und mein Begleiter Kris Schroer nach fast vier Wochen wieder deutschen Boden unter den Füßen haben. Frankfurter Flughafenboden, um genau zu sein. Hier endet nun also unser Abenteuer. Düsseldorf, Lissabon, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bogota, New York, Reykjavik, Frankfurt – besondere Städte, die uns auf ihre ganz eigene Art und Weise faszinierten. Städte, in denen wir jeweils unsere kleine, ganz persönliche, Geschichte schreiben konnten.

Ich habe mich bewusst dafür entschieden, den finalen Reisebericht dieser kleinen Serie erst Wochen später zu veröffentlichen. Mit etwas Abstand lassen sich meiner Meinung nach verschiedene Erlebnisse einfach besser einordnen. Momente, denen ich auf meinem Trip noch keine allzu große Bedeutung zukommen ließ, sind heute vielleicht umso kostbarer. Es gibt aber auch Beispiele, in denen der umgekehrte Fall eingetreten ist. Gerade Metropolen wie New York City sind da besonders gefährlich, weil man(n) hier als Tourist einfach mit ziemlich großen Erwartungen anreist. Mit distanziertem Blick: Wie war es also wirklich?

Von Eindrücken erschlagen

Wer als Tourist in der Ankunftshalle des Internationalen Flughafens von New York eintrifft, der sollte neben wichtigen Papieren vor allem eines mitbringen: Gaaaanz viel Geduld! Unser Flieger landete um 23 Uhr am JFK – nicht unbedingt die Zeit, in denen die meisten Reiselustigen an ihrem Zielort ankommen. In der Ankunftshalle warteten trotzdem mehrere Tausend Menschen. So dauerte es geschlagene zwei Stunden, bis wir endlich den Stempel im Reisepass bekamen und einreisen durften. „Das ist hier der Normalfall“, verriet der Officer am Schalter später auf Nachfrage.

Unsere Unterkunft in New York liegt mitten in Manhattan zwischen an der 47ten Straße zwischen der zweiten und dritten Avenue. Mir gefällt dieses Straßensystem der Amerikaner: Schnörkellos, unkompliziert, einfach zu durchschauen. Das macht die Orientierung in dieser Millionenstadt ziemlich leicht. Daumen hoch!

Der erste Tag führt uns zur Statue of Liberty. Die Freiheitsstatue ist wohl mit das bekannteste Wahrzeichen der Stadt und darf somit keinesfalls bei einem Besuch in New York fehlen. Die Insel mit dem 93 Meter hohen Wahrzeichen wird mit dem Boot erreicht. Die Fahrt dorthin ist nicht ganz billig, rund 30 Dollar müssen Touristen einkalkulieren. Das Geld ist allerdings gut angelegt, denn einen besseren Blick auf die atemberaubende Skyline von New York gibt es nicht.

Der 11. September 2001 ist weltweit und besonders in Amerika unvergessen. Wir sind genau 14 Jahre nach der Katastrophe vor Ort. Am „Ground Zero“ werden zahlreiche Kränze niedergelegt. In die Namen der Opfer, die an den zwei Gedenkorten stehen, stecken Rosen. Der Geist der Anschläge schwebt an diesem Tag über New York.

In den folgenden Tagen klappern wir weitere Sehenswürdigkeiten ab. Beeindruckend: Mitten zwischen den ganzen Wolkenkratzern liegt der Central Park. Wir nutzen die Idylle für einen ausgiebigen Ausflug. Welch‘ Ausmaße der Park hat, wird uns bewusst, als wir vom Empire State Building auf die Stadt blicken. Noch schöner und von der Aussicht definitiv empfehlenswerter: der Blick vom Rockefeller Center bei Nacht. Weitere Höhepunkte bei einem Besuch in New York sind der Times Square, die Brooklyn Bridge und die zahlreichen Künstler auf der Straße, die diese Stadt so besonders machen. Dabei sei angemerkt: In fünf Tagen lässt sich natürlich nicht alles anschauen. Die Stadt hat noch viel mehr zu bieten. Für mich ist es absolut verständlich, dass viele Deutsche NYC auf ihrer Reiseliste ganz oben stehen haben.

Von der Megametropole in die pure Natur

In Reykjavik erwartet uns schließlich das genaue Gegenteil zu New York. Ich hatte mich auf dieses Reiseziel gefreut, denn es bietet am Schluss der Reise noch einmal einen großen Kontrast zu den anderen Städten. Island hat immer etwas magisches. Die ersten Assoziationen, die man als Außenstehender mit diesem Land verbindet, sind Vulkane, Quellen, Natur pur. Und Kälte, bittere Kälte! Waren es in New York noch schöne 30 Grad, liegen die Temperaturen auf Island zwischen vier und acht Grad Celsius.

Die Stadt Reykjavik an sich hat nicht unbedingt diese Strahlkraft wie meine vorherigen Reiseziele. Trotzdem schließe ich auch diese Stadt schnell in mein Herz. Das liegt vor allem an dieser unwahrscheinlich freundlichen Art der Isländer. Bei unserer Ankunft zum Beispiel stehen wir etwas orientierungslos am Straßenrand. Keine Minute später kommt aber schon der erste Einheimische und fragt, ob er helfen kann.

Was gibt es in Reykjavik zu sehen? Das größte Wahrzeichen ist die Hallgrímskirkja, die größte Kirche des Landes. Von der Architektur her eine absolute Besonderheit. Über die Hälfte der Baukosten wurden über Spenden finanziert. Ansonsten glänzt die Stadt mit ihrer Ruhe. Sie liegt direkt am Meer, ist weitläufig und hat diesen Weihnachtscharme mit ihrer Beleuchtung und den typisch skandinavischen Häusern.

Wer Island allerdings richtig erleben möchte, der kommt um einen Mietwagen kaum herum. Zwar gibt es die Möglichkeit, mit Bussen zu reisen, allerdings ist ein eigener Pkw deutlich flexibler. So kann unter anderem der „Gullfoss“, ein Wasserfall im Süden des Landes, besichtigt werden. Ein echtes Highlight ist zudem die Thermalquelle „Blaue Lagune“. Der größte Nachteil an dem Land und all den Naturschauspielen ist allerdings der Preis: Island ist enorm teuer. Doch es lohnt sich!

Vier unvergessliche Wochen

Ich habe mir mit dieser Reise einen Traum erfüllt. Unterm Strich stehen vier unvergessliche Wochen. Die Reise ist nicht ganz billig, doch wo ein Wille ist, ist oftmals auch ein Weg. Wer ein bisschen spart und vom Reisefieber gepackt ist, der sollte nicht mehr lange Warten, denn die besten Angebote gibt es, wenn man jung ist. Spätestens all die Erlebnisse rechtfertigen das investierte Geld.

Was habe ich aus dieser Zeit mitgenommen? Neben einigen Kontakten sicherlich viel Spontanität und Gelassenheit. Es gibt Momente, die laufen einfach anders, als geplant. Doch im Endeffekt gibt es immer Lösungen. Und zu guter Letzt: Erfahrungen, die das Leben reicher machen. Unsere Welt hat viele schöne Ecken. In den nächsten Jahren werde ich erneut aufbrechen – dann ist die wohl Osthalbkugel dran.