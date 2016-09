Amtsgericht erlaubt Blick hinter die Kulissen

Nordhorn. An dem Tag, an dem die Grafschafter zur Kommunalwahl gehen, stellen die Mitarbeiter des Amtsgerichts in Anwesenheit der niedersächsischen Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz, der Präsidentin des Oberlandesgerichts Oldenburg Anked van Hoove und des Präsidenten des Landgerichts Osnabrück Antonius Fahnemann ihre Arbeit aus den verschiedensten Bereichen vor. So stehen Showverhandlungen aus dem Strafrecht, Zivilrecht oder Familienrecht auf dem Programm; auch die Zwangsversteigerung eines Grundstücks wird durchgeführt.

Fachvorträge zur Vorsorgevollmacht, zum Thema „Erben und Vererben“ oder zum Thema „ehrenamtliche Richter“ eröffnen einen Einblick in die vielfältige Arbeit eines Gerichts. Am Gerichtsstandort ansässige Gerichtsvollzieher führen eine „echte“ Versteigerung von Konsumgütern verschiedenster Art durch. Büros sind geöffnet, in denen Mitarbeiter den Besuchern Auskunft über ihre Arbeit geben. Die Haftzellen können besichtigt werden, im Grundbuchamt besteht die Möglichkeit, gegen Vorlage des Personalausweises das eigene Grundbuch einzusehen. Weitere Attraktionen sowie Speisen und Getränke runden das Angebot ab.