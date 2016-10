Amatrice dankbar für Grafschafter Spenden

Freude und Dank hat in Amatrice die Nachricht ausgelöst, dass in Nordhorn Spenden für den Wiederaufbau des vom Erdbeben zerstörten Bergdorfes in der Provinz Rieti warten. Bald gibt es in Nordhorn ein Benefizkonzert.

Amatrice/Nordhorn. Wie in der jüngsten Sitzung des Nordhorner Partnerschaftskomitees bekannt wurde, haben Grafschafter mittlerweile schon weit mehr als 13.000 Euro auf die beiden Sonderkonten eingezahlt. Die unmittelbar nach dem verheerenden Erdbeben von der Stadt, dem Partnerschaftskomitee und dem Verein zur Förderung von Städtepartnerschaften der Stadt Nordhorn gestartete Initiative soll dem 63 Kilometer nördlich von Nordhorns italienischer Partnerstadt Rieti gelegenen Amatrice beim Wiederaufbau helfen.

Über Rieti wurde bereits der Kontakt zum Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi, hergestellt, um die gewünschte Verwendung der Spende abzuklären und den Betroffenen die Spendengelder direkt zukommen zu lassen.

Dazu teilten in der Sitzung des Partnerschaftskomitees Maria ten Wolde, Vorsitzende des Vereins zur Förderung von Städtepartnerschaften, und Jörn Richter vom Ratsbüro mit, dass es derzeit noch keine konkreten Vorstellungen über die Verwendung gebe. Vielmehr habe Bürgermeister Pirozzi darum gebeten, die Gelder solange in Nordhorn zu verwalten, bis die Wideraufbaupläne für das total verwüstete Dorf, das nach den schweren Erdstößen vom 24. August allein 220 Todesopfer beklagt, vorliegen. Erst dann wolle man entscheiden, in welches Projekt das Geld aus Nordhorn fließen solle. Gedacht wird an die Ausstattung für eine neue Schule, für einen Kindergarten oder eine ähnliche öffentliche Einrichtung.

Nicht nur Grafschafter spenden

An der Nordhorner Spendeninitiative haben sich bislang nicht nur Grafschafter beteiligt, sondern auch Menschen aus anderen Regionen. So erhielt Maria ten Wolde zum Beispiel überraschende Post aus Süddeutschland von Urlaubern, die dem Erdbeben in Italien mit viel Glück entkommen waren und nun ihre Dankbarkeit in Spenden für Amatrice zum Ausruck bringen wollen.

Spendenaktion läuft weiter

Doch noch läuft die Spendenaktion in der Grafschaft weiter. So geben Ensembles der Musikschule aus Nordhorn und aus dem spanischen Hernani am Sonntag, 30. Oktober, um 16 Uhr zugunsten Amatrices ein Benefizkonzert auf der Bühne des Konzert- und Theatersaals.

Zur Zusammenarbeit mit der spanischen Musikschule war es beim diesjährigen Internationalen Jugend-Musikfestival in San Sebastián gekommen, bei dem auch die Nordhorner Musikschule dabei war. „Aus den gemeinsamen Auftritten und der kurzen, aber intensiven und sehr spannenden Probenarbeit hat sich eine musikalische Freundschaft ergeben, die nun mit einem Besuch von rund 55 spanischen jugendlichen Musikern und ihren Lehrern auch in Nordhorn erlebbar gemacht wird“, berichtet Nordhorns Kulturreferatsleiterin Kerstin Spanke.

Die KTS-Besucher soll „ein ganz außergewöhnliches Konzert“ erwarten mit dem Blasorchester, dem Akkordeon- und dem Percussions-Ensemble aus Nordhorn, die einzeln und gemeinsam mit dem spanischen „Hernasax Ensemble“ auftreten. Auf dem Programm steht ein unterhaltsamer Mix aus klassischer Moderne, Filmmusik sowie Jazz, Rock und Pop. Als ganz besonderer Höhepunkt dieser spanisch-deutschen Musikfreundschaft ist der Auftritt zweier Musikerinnen geplant, die die „Txalaparta“, ein traditionelles baskisches Schlaginstrument, erstmals auf eine Nordhorner Bühne bringen wollen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für Amatrice wird gebeten.

Wer Amatrice helfen und den Betrag von über 13.000 Euro weiter aufstocken will, kann auf folgende Konten des Vereins zur Förderung von Städtepartnerschaften der Stadt Nordhorn e. V. unter dem Stichwort „Rieti“ spenden:

Kreissparkasse Nordhorn:

IBAN: DE 21 2675 0001 0151 397 569

BIC: NOLADE21NOH

Grafschafter Volksbank eG: IBAN: DE 96 2806 9956 5703 0030 01

BIC: GENODEF1NEV

Kontakt: Maria ten Wolde, Memeler Straße 50, 48529 Nordhorn, Telefon 05921 14581, E-Mail: maria.tenwolde@rat.nordhorn.de.