Am Rande: Vom SPD-Opa und dem CDU-Oktoberfest

Was war am Rande der Kommunalwahl noch interessant? Die GN-Mitarbeiter Manfred Münchow, Carolin Ernst, Andre Berends und Norman Mummert haben sich am Tag danach in der Niedergrafschaft umgehört.

Das Oktoberfest in Uelsen hat offenbar keine großen Auswirkungen auf den Ausgang der Wahlen zu den Räten in Uelsen gehabt. Bei der Hakelei um die Ausschreibung geht es im Kern darum, dass sich der Gastronom vom „Schweinswirt“ in Halle ungerecht behandelt fühlt. Der 44-jährige Uelser stand auf den Wahllisten der CDU. Doch Wijnandus Meppelink schaffte es mit 33 Stimmen weder in den Rat der Gemeinde noch mit 50 Stimmen in den Rat der Samtgemeinde. Damit ist die Bierzelt-Angelegenheit aber noch nicht beendet.

Der Wietmarscher Rat wird weiblicher. Vier Frauen hatten in den vergangenen fünf Jahren ein Mandat inne, nun sind mindestens sieben Frauen direkt in den Gemeinderat gewählt. Ob eine Achte folgt, entscheidet das Los: Maria ten Brink und Bernd Mentgen von der SPD bekam genau gleich viele Stimmen.

Am Tag nach der Wahl fällt die Bilanz im Rathaus von Emlichheim positiv aus. Nicht in Bezug auf die Ergebnisse, die will Rathaus-Chefin Daniela Kösters als Wahlleiterin natürlich nicht kommentieren. Aber mit dem Ablauf ist sie zufrieden. „Es ist alles glatt gelaufen“, sagte sie gestern Vormittag, noch ein wenig müde nach dem langen Wahlabend. Dass sich die Auszählung so in die Länge zog, hatte mehrere Gründe. Zum einen musste das Wahllokal in der Aula am Schulzentrum den größten Wahlbezirk in Emlichheim abdecken. Und obendrein mussten die rund 140 Wahlhelfer in der Samtgemeinde genau hinschauen: „Die Kreuze auf den Wahlzetteln waren diesmal bunt verteilt. Viele Wähler haben sich nicht für nur eine Partei oder einen Kandidaten entschieden“, erklärte Daniela Kösters. Eine Sache will sie für die nächste Kommunalwahl noch verbessern: „Wir wollen die Wahllokale vergrößern, um Wartezeiten zu vermeiden und wir wollen sie behindertenfreundlicher gestalten.“

In Georgsdorf hatten sich alle Beteiligten zum ersten Mal auf eine gemeinsame Liste für den Rat der Gemeinde geeinigt. Eine Wahlbeteiligung von 67,67 Prozent lässt annehmen, dass die Bevölkerung dieses Vorgehen gutheißt. Bei der Wahl 2011, bei der Parteien ihre Bewerber ins Rennen geschickt hatten, lag die Wahlbeteiligung bei 63,78 Prozent, im Jahr 2006 bei 57,18 Prozent.

Jeder Kandidat bekam eine Stimme: Bei der Briefwahl in Wietmarschen durfte sich jeder der insgesamt 52 Bewerber von CDU, SPD und FDP über mindestens ein Kreuzchen hinter seinem Namen freuen.

Glück im Unglück hat der bisherige ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Uelsen, Jürgen Balderhaar, gehabt. Am Wahlsonntag hatte er eine Fahrradtour unternommen und war dabei heftig gestürzt. Die Nachricht machte am Wahlabend im Rathaus schnell die Runde. Daher war die Freude groß, als Jürgen Balderhaar schließlich wohlbehalten bei der Präsentation der Ergebnisse auftauchte. Und auch Ehefrau Herma, die ebenfalls in den Unfall verwickelt war, hat es noch rechtzeitig zur Wahlparty der Sozialdemokraten geschafft.

Auch wenn es für die SPD (nicht nur in Uelsen, sondern auch in Nordhorn und im Landkreis überhaupt) ja eher ein Wahlsonntag zum Vergessen war, gab es doch einen Genossen, der an diesem Wochenende lächeln durfte. Jöne Strenge aus Emlichheim holte das beste Ergebnis aller insgesamt 261 Kandidaten in der Samtgemeinde Emlichheim und schaffte auch noch den Sprung in den Kreistag, der ihm 2006 noch denkbar knapp misslungen war. Was Jöne Strenge aber abseits der Politik besonders freute: Am Samstagabend um 19.07 Uhr erblickte sein zweiter Enkelsohn das Licht der Welt. Der kleine Malte misst 58 Zentimeter, wiegt 4000 Gramm – und ist bestens zufrieden. Also ganz der Opa.

Zunehmender Beliebtheit erfreut sich die Briefwahl in Neuenhaus. Immer mehr Bürger greifen darauf zurück. Versandten bei der Samtgemeindewahl 2011 noch 583 Wähler ihren Wahlzettel mit der Post, waren es in diesem Jahr 742. Für die Stadtratswahl reichten 570 Neuenhauser ihre Wahl als Brief ein. In der vorangegangenen Kommunalwahl waren es noch 432. Dieser Trend zeichne sich laut Rathaus-Chef Günter Oldekamp auch in anderen Kommunen ab.

Das aus Emlichheim stammende Grafschafter Bürgerforum hat bei der Kreistagswahl erstmals mit der UWG aus Uelsen gemeinsame Sache gemacht – und auf Anhieb Erfolg gehabt: Thomas Oppel (GBF) schaffte nach fünf Jahren Pause wieder den Sprung in den Kreistag. „Es war ein guter Zug, eine gemeinsame Liste zu bilden“, meinte Thomas Oppel und ahnte: „Jeder für sich alleine hätte bei der Kreistagswahl vermutlich keine Chance gehabt.“

Immer erreichbar: Auch während der Präsentation der Ergebnisse ging Wietmarschens Bürgermeister Manfred Wellen an sein Handy. Der Grund – die Ergebnisse sollten per Telefon durchgegeben werden. Und das funktionierte nicht richtig. Ob da wohl noch so mancher Kumpel, der vergessen hat zu wählen, eben seine Stimmen durchgeben wolle, unkten einige Zuhörer in Lohne. „Wählen per ,What’s App‘, das wär doch was.“

Politisch an Gewicht deutlich zugelegt hat die UWG in Uelsen. Im Rat der Gemeinde wird es bei acht Sitzen der CDU und sechs Mandaten der SPD darauf ankommen, wie die drei UWG-Abgeordneten sich in der Bürgermeisterfrage positionieren. Hält die UWG an der bisherigen Linie fest, keinen Fraktionszwang zu verordnen, könnten sich die drei Stimmen auch auf das politische Angebot von CDU und SPD aufteilen. Es bleibt spannend in Uelsen.

Gewechselt von der SPD in die UWG ist der frühere Uelser Ortsvorsitzende der SPD, Gerd-Holger Kolde. Den erneut anvisierten Sprung in den Rat der Samtgemeinde hat Kolde aber nicht geschafft. Auf dem Ticket der UWG bekam er zwar 217 Stimmen, aber Dieter Zegger war mit seinen „nur“ 130 Stimmen höher auf der Liste abgesichert. Zegger zieht mit den UWG’lern Friederike Klever (461) und Geert Vrielmann (234) in den Rat der Samtgemeinde Uelsen ein.