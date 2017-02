Am Ende ist Leverkusen immer einen Tick cleverer

Emlichheim. Union Emlichheim hat das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 0:3 verloren. Über weite Strecken konnten die auf Rang neun der 2. Volleyball-Bundesliga geführten Gastgeberinnen den Unterschied zum Tabellenzweiten gut kaschieren; doch spätestens gegen Ende jedes Satzes spielte der amtierende Meister der Nord-Staffel seine Überlegenheit aus. „Im Endkampf müssen wir einfach ein klein bisschen cleverer agieren“, kommentierte SCU-Trainer Michael Lehmann die drei Durchgänge, die mit 21:25, 21:25 und 23:25 verloren gingen, und stellte sachlich fest: „Trotzdem war es ein gutes Spiel von uns.“ In der Tat: Beide Teams lieferten sich ein Zweitligaspiel auf gutem Niveau mit vielen packenden Ballwechseln, in denen sie es verstanden, mit großem kämpferischen Einsatz zahlreiche Bälle noch vom Boden zu kratzen.

Um die Leistung beider Teams einzuordnen, muss man ihre Personalsituation berücksichtigen. Beim TSV Bayer 04 fehlten Trainer Zhong Yu Zhou gleich mehrere Spielerinnen, darunter auch die verletzte Speerwurf-Weltmeisterin Katharina Molitor. Doch auch der SCU war nicht in Bestbesetzung; Lehmann fand, Pia Timmer habe sich „eine Pause verdient“. Die 15-jährige, so die Erklärung des Trainers, hat von allen die größte Belastung, da sie auch bei der Jugend-Nationalmannschaft voll eingebunden ist. So verfolgte sie das Aufwärmen und das Spiel ihrer Kolleginnen im Trainingsanzug von der Bank.

Hatte sich schon in den ersten beiden Durchgängen angedeutet, dass der SCU dem Tabellenzweiten über weite Strecken Paroli bieten kann, so durften die Emlichheimerinnen im dritten Abschnitt tatsächlich auf ein Erfolgserlebnis hoffen. Über 8:4 und 13:7 gingen sie mit 20:16 in Front. Selbst bei 22:18 hatte der Vier-Punkte-Vorsprung noch Bestand. Und es schien so, als müsste Leverkusen den vielen Ausfällen und einem anstrengenden Wochenende, das bereits am Sonnabend mit einem 3:0-Sieg in Schwerin begonnen hatte, nun Tribut zollen. Doch bei 24:23 gingen die Gäste erstmals in diesem Satz in Führung und machten mit dem ersten Matchball alle Hoffnungen der Emlichheimerinnen auf einen Satzgewinn zunichte. „Ich bin sehr stolz auf die Leistung unserer Mädchen“, freute sich Zhou, dass die 1500 Reisekilometer des Wochenendes die erhofften sechs Punkte erbracht hatten.

„Der letzte Satz hätte es werden können“, trauerte Lehmann indes der verpassten Gelegenheit nach, stellte aber klar: „Leverkusen ist nicht nur ein bisschen besser als wir, sondern wesentlich besser; sie können in entscheidenden Situationen mehr zulegen und haben mehr Lösungen.“ Als wertvollste Spielerinnen wurden beim TSV Bayer Anna Hoya (Gold) und beim SCU Zuspielerin Jolanta Kelner (Silber) ausgezeichnet. Das war keineswegs unverdient, aber ebenso gut hätte man Lona Volkers als beste Emlichheimerin küren können. „Sie hat ihre gute Form der vergangenen Wochen bestätigt“, lobte Lehmann, der mit Sorge auf die Ergebnisse der Konkurrenten im Abstiegskampf blickte. Der RC Sorpesee (3:1 gegen Hamburg) und der USC Münster II (jeweils 3:2 gegen Dingden und Gladbeck) machten Boden gut. „Es ist ein bisschen gegen uns gelaufen“, sagte Lehmann, kündigte aber trotzig an: „Dennoch können wir zuversichtlich ins Finale gehen.“

