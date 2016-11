Altenzentrum St. Marien wird Anfang 2018 fertig

Nordhorn. Vor wenigen Wochen war auf dem Gelände des früheren Marienkrankenhauses bereits das Richtfest für einen Neubau gefeiert worden, der 24 Wohneinheiten für betreutes Wohnen schafft. Jetzt beginnt mit dem symbolischen ersten Spatenstich auch der Umbau des früheren Hauptgebäudes zum Altenpflegezentrum.

Für Ralf Hilmes, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Caritas St. Marien Pflege GmbH, ist das ein „historischer Tag“. Seit den 1920er Jahren sei es in dem Gebäude um Hilfe und Pflege gegangen. Jetzt werde das ehemalige Krankenhaus zu einer Pflegeeinrichtung „mit Vorbildcharakter“ – und zum Mittelpunkt eines „ambitionierten“ Großprojekts: Auf dem Areal des früheren Krankenhauses entstehe eine Symbiose aus dem Erhalt alter Bausubstanz, dem Neubau für Betreutes Wohnen und privaten Wohngebäuden. Das sei zugleich das erste gemeinsame Bauprojekt der neuen Nordhorner Stadtpfarrei St. Augustinus.

Deren Vorgänger, die fünf katholischen Kirchengemeinden in Nordhorn, waren 2015 an den Caritasverband herangetreten, um zu prüfen, wie in Nordhorn ein Pflegeangebot in katholischer Trägerschaft geschaffen werden kann. Aus dieser Initiative war Ende 2015 die Trägergesellschaft Caritas St. Marien Pflege GmbH entstanden, eine gemeinsame Gesellschaft der katholischen Stadtpfarrei St. Augustinus und des Caritasverbandes der Diözese Osnabrück sind.

Das künftige Pflegezentrum werde „ein hochmodernes Angebot für ältere Menschen schaffen“, so Franz Loth, Direktor des Caritasverbands für die Diözese Osnabrück. Es werde mit 15 Plätzen in der Tagespflege und 60 Plätzen in der stationären Pflege sowie in enger Kooperation mit dem Caritas Pflegedienst Nordhorn und dem Betreuten Wohnen „das gesamte Spektrum der Hilfe-Betreuungsleistungen für pflegebedürftige Menschen“ vorhalten. So entstehe ein „Service aus einer Hand, der für die pflegebedürftigen Menschen und ihre angehörigen einen hohen Nutzen haben wird“.

Paul Leidner, Geschäftsführer der Trägergesellschaft, freut sich darüber, dass mit dem Pflegezentrum auch etwa 100 zusätzliche Arbeitsplätze in Nordhorn geschaffen werden. Aufsichtsratsvorsitzender Ralf Hilmes verwies zudem auf die Kooperationsmöglichkeiten mit der im MKH-Komplex ansässigen Altenpflegeschule.

Nachdem das frühere Krankenhaus in den vergangenen Monaten radikal entkernt worden war, beginnt nun der Umbau. Er soll dem Kerngebäude des früheren Krankenhauses sein ursprüngliches Gesicht zurückgeben. Erwartet werden Projektkosten von rund 8,6 Millionen Euro. Die Projektabwicklung nach Plänen des Architekturbüros Potgeter und Werning liegt in den Händen der GMP-Projektentwicklungsgruppe und des Bauunternehmens Büter aus Ringe.