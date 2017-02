Altenpfleger/in

gn Bad Bentheim. Die Fähigkeit zur selbstständigen, eigenverantwortlichen und ganzheitlichen Pflege einschließlich der Beratung, Begleitung und Betreuung alter Menschen – das ist das Ziel der Altenpflegeausbildung beim Diakonischen Dienst in Bad Bentheim. Lisa Schauer ist seit August 2016 dabei, diese Fähigkeiten zu erlernen.

Die 21-jährige Bentheimerin hatte nie ein anderes Ziel, als den Beruf der Altenpflegerin zu ergreifen. Mit 16 Jahren machte sie ein Praktikum in einem Altenpflegeheim in Frankfurt, wo sie zuvor lebte. Anschließend ließ sie sich an den Berufsbildenden Schulen in Nordhorn zur Altenpflegehelferin ausbilden.

„Es ist schön, Menschen helfen zu können. Das macht mich auch positiver. Mein Beruf erfüllt mich. Ich erfahre große Dankbarkeit und bekomme viel Vertrauen geschenkt von den alten Leuten; das kann man gar nicht beschreiben“, erzählt Lisa Schauer.

Ihre Ausbildung erfolgt praktisch und schulisch: Sechs Wochen Arbeit im Betrieb folgen ebenso viele Wochen Blockunterricht an der Berufsfachschule Altenpflege in Nordhorn. Beide Bereiche werden aufeinander abgestimmt. Das zweite und dritte Ausbildungsjahr beinhaltet zwischendurch vierwöchige Einsätze in der ambulanten Pflege, bei den hilfebedürftigen Menschen zuhause. Den praktischen Dienst versieht die junge Bentheimerin seit vorigen August in der so genannten Kurzzeitpflege des Diakonischen Dienstes am Wasserturm, und zwar überwiegend im Frühdienst von 6.15 bis 13.45 Uhr.

Beim Diakonischen Dienst, der zwei Pflegeheime betreibt, Tages-, Kurzzeit- und Ambulante Pflege und weitere Serviceleistungen anbietet, fühlt sich die 21-Jährige ausprochen wohl. Bei ihrem Arbeitgeber werde intensiv auf die Wünsche der Bewohner eingegangen, sagt sie. Dass sie nach ihrer Ausbildung zur Altenpflegerin auch nachts arbeiten muss, ist für die Obergrafschafterin kein Problem. Ihr Ziel ist es, sich später noch weiterzubilden: „Ich möchte Haus- oder Heimleiterin werden.“

- Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

Diakonischer Dienst gGmbH

ÖPE Ökumenischer Pflegedienst Emlicheim

Dossier zum Thema Start in den Beruf