Altenheim Neuenhaus: Mordprozess beginnt

Vor dem Landgericht Osnabrück hat am Dienstag der Prozess gegen einen 18-Jährigen aus Somalia begonnen. Er hat eingeräumt, im Oktober 2016 eine 87-jährige Altenheimbewohnerin in Neuenhaus umgebracht zu haben.

lni Osnabrück/Neuenhaus. Wegen Mordes an einer 87-Jährigen muss sich ein 18 Jahre alter Angeklagter vor der Jugendkammer des Landgerichts Osnabrück verantworten. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft im Oktober nachts in ein Altenheim in Neuenhaus eingestiegen sein und männliche Bewohner sexuell missbraucht haben. Als die Seniorin sah, wie der 18-Jährige ihren demenzkranken Mann missbrauchte, soll er laut Anklage die 87-Jährige so schwer verletzt haben, dass sie kurz darauf starb. Damit habe er laut Anklage seine Straftat verdecken wollen, teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mit.

Zum Tatzeitpunkt soll der 18-Jährige, der aus Somalia stammt, betrunken gewesen sein und psychische Probleme gehabt haben. Möglicherweise komme auch eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht. Der Angeklagte habe die Vorwürfe eingeräumt, allerdings ohne in Details zu gehen, hieß es.

Die Hauptverhandlung begann bereits am Dienstag. Sie wurde vom Gericht zunächst nicht öffentlich bekannt gemacht, weil es einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit seitens der Nebenklägerinnen gab. Die Jugendkammer lehnte diesen Antrag aber ab. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Insgesamt sind noch vier weitere Termine anberaumt.