„Alte Molkerei“ in Uelsen ist ein Ladenhüter

Das Interesse an den Gewerbeflächen in der „Alten Molkerei“ in Uelsen hält sich in Grenzen. Nun soll dort mehr Wohnraum geschaffen werden. Doch darum gibt es Streit.

Uelsen. Bevor der Gemeinderat Uelsen im April 2011 über die Nachfolgenutzung des alten Molkereigeländes entschied, hatte Bauamtsleiter Johann Brinkmann den Politikern noch einmal das Ziel vor Augen gehalten: Gefragt war ein „Nutzungsmix von Handel, Dienstleistung, sozialen Einrichtungen und Wohnen“. Und umsetzen, so entschied es der Gemeinderat mit großer Mehrheit, ließe der sich wohl am besten mit zwei Gebäuderiegeln, die über eine Glaspassage miteinander verbunden sind. Die Politiker wünschten sich einen Bau, der „für die Zukunft Signalwirkung haben wird“.

In den inzwischen verstrichenen fünfeinhalb Jahren ging von der „Alten Molkerei“ dann aber vor allem ein Signal aus: Das Interesse von Handel und Dienstleistung hielt sich in Grenzen. Gleich zwei Mal gingen die Investoren der Akzent Projektierungsgesellschaft, hinter der das Nordhorner Immobilienunternehmen Schlüter und Niers steht, auf die Gemeinde zu und baten um Änderung der Pläne, zuletzt im vergangenen Juli. Ihr Wunsch: weniger Gewerbeflächen, mehr Wohnraum. Denn der, so die Hoffnung, lässt sich leichter vermarkten. Ein langfristiger Leerstand könne „weder Ihnen noch uns recht sein“, heißt es in einem Schreiben an die Gemeinde.

Medizinisches Versorgungszentrum?

Der Gemeinderat – bereits der Dritte nach dem Projektstart im Frühjahr 2011 – folgte nun in der vergangenen Woche dem Antrag der Investoren teilweise und erlaubte, im ersten Obergeschoss links neben dem Glaskubus zwei weitere Wohnungen zuzulassen. Vom Tisch ist hingegen der Wunsch von Schlüter und Niers, auch die für Ärzte vorgesehenen Räume im ersten Obergeschoss rechts neben dem Glaskubus umzuwidmen. Hier sieht Gemeindedirektor Herbert Koers nach wie vor eine Chance auf Erfolg. Er sei seit dem Sommer fast täglich damit befasst, die Ärzteversorgung langfristig zu verbessern. Ihm schwebt ein „kommunales medizinisches Versorgungszentrum“ vor, das gut in die „Alte Molkerei“ passen würde. Herbert Koers bat um Geduld.

Die Politiker im Gemeinderat zeigten sich von der Hängepartie um die „Alte Molkerei“ zunehmend genervt. Es sei ein Fehler gewesen, dem Optimismus der Investoren seinerzeit zu folgen, sagte etwa SPD-Ratsherr Jürgen Balderhaar. Für CDU-Ratsherr Lars Elferink ist der Vertrag, den Gemeinde und Bauherr 2011 geschlossen haben, „juristisch schlecht gemacht“. Und seine Fraktionskollegin Elke Veldhuis sieht sich darin bestätigt, das Projekt von Anfang an als einziges Ratsmitglied abgelehnt zu haben. Die „Alte Molkerei“ sei ein „Dorn im Auge“, sagte sie und kritisierte, dass sich die Investoren in keinster Weise an den Vertrag hielten. Bei der nun verabschiedeten zweiten Änderung enthielt sie sich der Stimme. Alle andere Ratsmitglieder stimmten zu.

