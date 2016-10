Rockig und kraftvoll haben am Sonntagabend die Musiker der jungen christlichen Band „CGN-Music“ in der Alten Weberei in Nordhorn ihre neue CD „Du bist gut“ präsentiert.

Alte Botschaft in neuer Form

Nordhorn. Mehr Stühle als erwartet mussten am Sonntagabend im Kulturzentrum „Alten Weberei“ herbeigeschleppt werden, um den zahlreichen Besuchern einen Sitzplatz zu bieten. Letztlich erlebten rund 400 Menschen die Präsentation des Albums „Du bist gut“ der christlichen Band „CGN-Music“. Die Sänger und Instrumentalisten gehören der Christengemeinde Nordhorn an und begleiten dort seit vielen Jahren die sonntäglichen Gottesdienste.

Schon der Beginn des Gottesdienstes wies die typischen Züge eines Rockkonzerts auf: Nacheinander betraten die Bandmitglieder die Bühne und schnappten sich ihre Instrumente, stets begleitet von Kurzinfos auf der Leinwand zur jeweiligen Person und vom Applaus des Publikums. Rasch entstand ein dichter Klangteppich, getragen vom mehrstimmigen Gesang der Interpreten, und gleich beim ersten Song erhoben sich mehrere Zuhörer von ihren Plätzen, um sich der Musik hinzugeben.

In seiner Begrüßung betonte Guido Kerkdyk von der Gemeindeleitung, man sei stolz darauf, dass die CD auf Grafschafter Boden entstanden ist. Thea Bakker – Leadsängerin und zusammen mit Timon Uilenberg fürs Songschreiben zuständig – erklärte, der Titel „Du bist gut“ beziehe sich auf Gott. Es gehe dabei um das, „was wir alle erfahren haben und bezeugen können.“

Insgesamt acht Titel umfasst das Album. Die Entstehung der einzelnen Lieder wurde häufig auf persönliche Erlebnisse zurückgeführt. So sagte Thea Bakker zum Song „Für die Ewigkeit“, sie habe an der Veldhauser Straße in Nordhorn einmal einen offensichtlich obdachlosen, betrunkenen Mann gesehen. „Ich dachte: Auch er war mal ein kleiner Junge mit Träumen.“ Andere Titel sind etwa durch die Erfahrungen einer kranken Freundin inspiriert.

Bei allem durfte aber die Freude am Lob Gottes nicht zu kurz kommen. „Das nächste Lied hat einen tollen ,Whoo-ho-ho‘-Teil, den könnt ihr gut mitsingen“, heizte Thea Bakker dem ohnehin klatsch- und sangesfreudigen Publikum weiter ein. Bei vielen Songs kam eine innige Beziehung zu Gott und Jesus Christus zum Ausdruck, etwa durch Stichworte wie „treuer Freund“ und „eine größere Liebe gab es nie“. Thea Bakker erläuterte, es seien zwei unterschiedliche Dinge, nur zur hören, dass Gott da ist, und tatsächlich zu erfahren, dass er Mut und Trost schenkt.

14 Musiker und Sänger zählen zur Band „CGN-Music“. Mit ihrer Musik wollen sie die alte, aber aus christlicher Sicht noch immer aktuelle biblische Botschaft in zeitgemäßer Form vermitteln. Unter den Instrumentalisten ist auch der 22-jährige Benjamin Kolmer, der als Drummer am Schlagzeug sein Können unter Beweis stellte. „Ich lasse für Gott die Power raus“, meinte er augenzwinkernd nach dem Konzert.

Die freikirchliche Christengemeinde ist seit 1997 in Nordhorn angesiedelt und zählt rund 270 Mitglieder verschiedenster Nationen. Gemeindepastor ist Eddie Bakker, der in einem Interview und einer Predigt am Sonntagabend auch über sein Buch „Außergewöhnlich leben“ sprach.

Die CD „Du bist gut“ ist ab sofort für 12,95 Euro im Buchladen am Stadtring 42 erhältlich. Das aufgezeichnete Konzert in der „Alten Weberei“ soll auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde veröffentlicht werden.Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.christengemeinde.com.