Alle gegen Polen: Bitterer Streit über Tusk beim EU-Gipfel

dpa Berlin/Brüssel. Der bittere Streit über die Wiederwahl von Ratspräsident Donald Tusk hat den Beginn des EU-Gipfels überschattet.

Die Regierung in Warschau lehnte eine zweite Amtszeit für den ehemaligen polnischen Regierungschef bis zuletzt vehement ab und drohte sogar damit, den Gipfel platzen zu lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs hielten dagegen.

„Deutschland wird die Wiederwahl Tusks unterstützen“, sagte Merkel vor dem Brüsseler Treffen und kam zunächst mit der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydlo zusammen. Diese blieb beim Hineingehen aber bei ihrer harten Linie: „Es gibt kein Einverständnis dafür, dass der EU-Ratspräsident, wer auch immer es wird, ohne die Einwilligung seines Herkunftslandes ernannt wird“, sagte sie. „Die Länder, die das nicht verstehen, führen zur Destabilisierung.“

Polens Regierung versagt Tusk die Unterstützung für eine Verlängerung seiner Amtszeit. Der Liberale liegt politisch über Kreuz mit dem Chef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski. Am Wochenende nominierte die PiS den polnischen Europaabgeordneten Jacek Saryusz-Wolski als Kandidaten für das Amt. Er galt jedoch als chancenlos und zog nach ungarischen Angaben seine Kandidatur zurück. Nach Angaben mehrerer Teilnehmer ist nur Polen gegen Tusk.

Der französische Präsident François Hollande, der Tusk ebenfalls ausdrücklich unterstützte, mahnte Stabilität an. „Das ist ein Moment, in dem Europa Einigkeit zeigen muss“, sagte er.

Die Wahl sollte als erster Tagesordnungspunkt eigentlich nur wenig Raum einnehmen. Topthema des Frühjahrsgipfels ist traditionell die Konjunktur - diesmal unter positiven Vorzeichen eines leichten Aufschwungs und sinkender Arbeitslosenzahlen. Der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, war geladen, um die Staats- und Regierungschefs zu unterrichten. Zuvor hatte die EZB entschieden, ihre Politik des extrem billigen Geldes beizubehalten.

Merkel hob als wichtigen Tagesordnungspunkt den Ausbau des Freihandels hervor. Ein entsprechendes Abkommen mit Japan sei weit vorangekommen, auch mit China gebe es in Handelsfragen Fortschritte, sagte sie. Ein wichtiges Thema sei auch die Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Am Abend wollten die Staats- und Regierungschefs auch über die Lage auf dem Westbalkan beraten.

Schon zuvor hatte Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung zum Gipfel abgegeben. Darin drang die Kanzlerin auf mehr gemeinsame Anstrengungen, um Fluchtbewegungen nach Europa einzudämmen. Es liege noch zu viel zu sehr im Argen, der Kampf gegen Schlepper müsse oberste Priorität haben.

Beim Gipfel wollen die EU-Länder sich nach einem Entwurf der Abschlusserklärung zu weiteren Strukturreformen und einer Ausweitung des Investitionsfonds EFSI bekennen. Auch ihre weitere Unterstützung für fairen Freihandel wollen sie betonen - und sich damit der protektionistischen Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump entgegenstellen. Außerdem soll das baldige Inkrafttreten des Handelspakts Ceta mit Kanada gewürdigt werden.

An diesem Freitag endet das zweitägige Treffen mit einer Debatte über die Zukunft der EU ohne Großbritannien. Die 27 verbleibenden Länder wollen sich auf Eckpunkte einer Erklärung zur Feier des 60. Jahrestags der Römischen Verträge am 25. März einigen.