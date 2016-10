Alexander und Mischa Zverev erreichen zweite Runde

Tennisprofi Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier in Shanghai in die zweite Runde eingezogen. Der Hamburger besiegte den US-amerikanischen Aufschlagriesen John Isner 6:4, 6:2. Nächster Gegner ist der an Nummer acht gesetzte Kroate Marin Cilic, der 2014 die US Open gewann.