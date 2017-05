Alexander Gersts neue Mission heißt „Horizons“

dpa Köln. Die neue Weltraum-Mission von Astronaut Alexander Gerst im nächsten Jahr hat den Namen „Horizons“ - Horizonte. Es gehe in der Raumfahrt darum, den eigenen Horizont immer wieder zu erweitern, sagte Gerst im Europäischen Astronautenzentrum in Köln. Der 41-Jährige startet voraussichtlich am 28. April 2018 zum zweiten Mal zur Internationalen Raumstation. Sein Aufenthalt soll sechs Monate dauern - bis Ende Oktober 2018. Während der zweiten Hälfte ist Gerst als erster Deutscher der Kommandant der ISS.