Albert Lucas ist neuer Kreisjägermeister

Nordhorn. Nach zehn Jahren als Kreisjägermeister ist für Gerrit Nykamp Schluss. Über zwei Amtszeiten hat er sich beim Landkreis für die Belange, Sorgen und Nöte der Grafschafter Jägerschaft eingesetzt, eine Dritte will er nicht mehr anhängen.

Landrat Friedrich Kethorn lobte den scheidenden Kreisjägermeister bei seiner offiziellen Verabschiedung für seine „kompetente, ausgleichende Art, mit der er Beschwerden regelt“ und für die „vertrauliche, kooperative und sachbezogene Zusammenarbeit mit der Jagdbehörde“.

Aufwand größer als gedacht

„Beerben“ wird ihn Albert Lucas. „Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass Gerrit Nykamp mich als seinen Nachfolger vorgeschlagen hat“, sagte Lucas. Der Landwirt mit einem Hof in Itterbeck wurde auf der Jahreshauptversammlung der Jägerschaft in Osterwald einstimmig gewählt. Anschließend wurde das Ergebnis der Landesjägerschaft in Hannover mitgeteilt, die es wiederum der Kreisverwaltung in Nordhorn meldete. In der konstituierenden Sitzung des Kreisrates wurde Lucas dann von der Politik ebenfalls einstimmig gewählt.

Seit Dezember vergangenen Jahres lässt sich Lucas von Nykamp in das neue Ehrenamt einarbeiten. „Der Aufwand ist wesentlich größer, als ich gedacht hatte“, resümierte Lucas die ersten Wochen als Kreisjägermeister. Zu seinen Aufgaben gehört:

Jägerprüfungen vorzubereiten, zu begleiten, und gibt das Zeugnis aus.

Weiter hat er bei der Jägerprüfungskommission den Vorsitz.

Er erstellt Abschusspläne, welche Wildtiere, in welchem Zeitraum und, in welcher Zahl „geschossen“ werden dürfen.

Beratend steht er der Jagdbehörde zur Seite.

Er hat den Vorsitz im Jagdbeirat. Dieser Beirat muss von der Jagdbehörde vor allen wichtigen Entscheidungen angehört werden.

Zudem ist er Mitglied im Biotop-Fonds der Jägerschaften Emsland – Grafschaft Bentheim. Der Verein hat sich dem Schutz der Artenvielfalt in der Region verschrieben.

Als wichtige Themen für die Kreisjägerschaft auch in den kommenden Jahren benennt Lucas den anhaltenden Rückgang von Niederwild wie Hasen und Fasane sowie die zunehmende Landschaftpflege, beispielsweise durch das Anlegen von Streuobstwiesen. Zudem will er dazu beitragen, dass sich das Verhältnis zwischen Jägern und Nicht-Jägern nicht eintrübt – frei nach dem Motto „miteinander reden, statt übereinander“.

Vorgänger unterstützt Nachfolger

Für die anstehenden Aufgaben hat Gerrit Nykamp seinem Nachfolger einige Ratschläge mit auf den Weg gegeben: „Ruhe bewahren und ein glückliches Händchen – du wirst es brauchen.“

Im Gegenzug hofft der frischgebackene Kreisjägermeister, noch einige Zeit auf Nykamps Unterstützung bauen zu können und hat gleich scherzhaft die Bitte an ihn gerichtet: „Falls du eine neue Handynummer hast, bin ich hoffentlich einer der ersten, denen du Bescheid gibst.“