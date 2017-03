Aktion „Saubere Landschaft“: Wut über Müllrowdys

hlw Emlichheim. Die Gemeinden Emlichheim und Laar sowie die Jägerschaften haben für die Aktion „Saubere Landschaft“ am vergangenen Wochenende 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mobilisiert. Start und Ziel der Aktion waren zunächst die Bauhöfe der Gemeinden. In Emlichheim zogen über 120 Teilnehmer von der Jugend- und Kinderfeuerwehr, dem Jugendrotkreuz, der Jägerschaften und Schüler aus, um mehr als 30 Kubikmeter Unrat einzusammeln. Kein Verständnis haben die Müllsammler dafür, dass durch Müllrowdys Flora und Fauna gefährdet werden.

Auch Sozialpädagogin Beate Sleefenboom, Leiterin des „Jugendhaus@21“ in Emlichheim, wollte ihren Beitrag leisten. Sie hat mit jungen Flüchtlingen, die oft zum Jugendheim kommen, sowie zwei Praktikanten an der Aktion teilgenommen. Sleefenboom erklärte: „Sonst haben wir immer an diesem Wochenende im März ein Konzert. Da dies schon gelaufen ist, haben wir uns entschlossen, diesmal an der Aktion teilzunehmen. Wir haben im Industriegebiet ,Nord 1‘ und entlang des Radweges in Richtung Schoonebeek insgesamt zwölf blaue Säcke voll Müll gesammelt. Es ist erschreckend, was alles achtlos weggeworfen wird.“

Verantwortungslose Personen

Mit im Boot waren auch Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters und Vertreter des Gemeinderates. Die Verwaltungschefin erklärte: „Ich bin in diesem Jahr doch etwas optimistischer, denn wi600 Stunden für saubere Umwelt rund um Bentheimr haben diesmal gar nicht so viel Unrat gefunden wie sonst. Es ist aber dennoch traurig, dass immer wieder von verantwortungslosen Personen Müll weggeworfen wird.“ Dieser Meinung war auch Bürgermeister Heinrich Strenge, der sich besonders über die große Zahl an jungen Teilnehmern freute. „Uns ist aber ein Dorn im Auge, dass im Bereich der Emslandstärke, und zwar dort, wo immer die Lastwagen warten, nicht nur Müll gefunden wurde, sondern auch die Hinterlassenschaften der Lkw-Fahrer, die hier ihre Notdurft verrichten. Es ist ekelerregend, die Überbleibsel zu entsorgen“, ärgerte sich Strenge, der herausstellte, dass an den bekannten Kloatscheeter-Strecken nur noch wenig Müll gesammelt wurde.

20 Kubikmeter Unrat

In Laar arrangieren seit 21 Jahren die Jägerschaften der einzelnen Ortsteile die Säuberungsaktion. Bürgermeister Gerhard Trüün und sein 1. Stellvertreter Hindrik-Jan Kampert waren mit von der Partie und freuten sich, dass mehr als 70 Sammler unterwegs waren, um 20 Kubikmeter Unrat einzusammeln. Der Bürgermeister erklärte: „Es ist zwar allgemein weniger Müll zusammengekommen, aber es sind immer noch viele Altreifen dabei. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diejenigen, die mitsammeln, bewusster mit der Natur umgehen.“ Trüün lobte die Kinder der Grundschule und ihre Lehrkräfte, die bereits am Freitag rund um die Schule und im Ortskern Müll sammelten.

Der Leiter des Bauhofes in Emlichheim Helmut Tieneken und sein Kollege Ludwig Kleine-Lambers hatten für die Aktion Anhänger bereitgestellt. Darauf lagen Säcke für die verschiedenen Abfallarten bereit. Tieneken und Kleine-Lambers trennten den Unrat vor Ort streng nach normalem und Sondermüll. Dafür hatten sie auf dem Betriebshof einen Bereich eingerichtet. Der Müll wird auf der Deponie in Wilsum entsorgt. Nachdem die Sammler über 20 Kubikmeter Müll zusammengetragen hatten, endete die Aktion mit einem Essen auf den Bauhöfen.