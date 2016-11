Aktion: Ein Zeichen gegen die Gewalt

Für ein klares „Nein“ zu Gewalt an Frauen haben sich am Freitag viele Grafschafter eingesetzt. Bei ihrem Protest hissten sie die blauen Flaggen an den Rathäusern und der Kreisverwaltung.

gn Nordhorn. Anlässlich des Internationalen Gedenktages „NEIN zu Gewalt an Frauen“ fand am Freitag die jährliche Fahnenaktion des Arbeitskreises der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Grafschaft Bentheim statt, die vor vielen Jahren von „Terre Des Femmes“ ins Leben gerufen wurde. Sie wurde durch ein breites Kooperationsbündnis der Gewaltberatungseinrichtungen unterstützt. Unter dem diesjährigen Schwerpunktthema „Tür auf! Schutzräume für alle gewaltbetroffenen Frauen“ wurde mit dem Hissen der Fahnen und der Vorstellung neuer Projekte ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt.

Der Internationale Gedenktag „NEIN zu Gewalt an Frauen“ findet seit 1981 jährlich am 25. November statt. An diesem Tag organisieren Menschenrechtsorganisationen unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen.

Auch die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Grafschaft Bentheim haben mit ihrer Fahnenaktion in diesem Jahr wieder ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt. Unterstützt wurden sie von den Grafschafter Gewaltberatungseinrichtungen (Frauen- und Kinderschutzhaus, Beratungs- und Interventionsstelle BISS, Beratungsstelle HOBBIT, Frauenberatung Nordhorn, Polizeikommissariat Nordhorn, Weisser Ring e.V., Stiftung Opferhilfe Niedersachsen und Männer gegen Männergewalt e.V.). Mit der stellvertretenden Landrätin Helena Hoon haben die Anwesenden gemeinsam vor dem Kreishaus die blaue Fahne mit dem Schriftzug „Frei leben – ohne Gewalt“ gehisst.

„Frei leben – ohne Gewalt“ sollte für jede Frau selbstverständlich sein. Dass dem leider nicht so ist, beschrieb Hoon in ihrem Grußwort. Laut der Menschenrechtsorganisation „Terre Des Femmes“ sei häusliche Gewalt die häufigste Ursache für Verletzungen von Frauen, sogar noch vor Verkehrsunfällen und der Krankheit Krebs. Besonders gefährdet seien Frauen mit Beeinträchtigungen oder in unsicheren Lebenssituationen, da es für sie schwer sei, einen geeigneten Frauenhausplatz zu finden. Aus diesem Grund habe „Terre Des Femmes“ für das Jahr 2016 das Schwerpunktthema „Tür auf! Schutzräume für alle gewaltbetroffenen Frauen“ gewählt. Die Menschenrechtsorganisation für Frauen fordere laut Hoon in diesem Jahr Schutzräume und angemessene Unterstützung für alle Frauen, die in Deutschland von Gewalt betroffen sind. Das bedeute im Konkreten: ausreichend und bundesweit, für Frauen mit erhöhtem Bedarf barrierefrei und hinreichend personell und sächlich ausgestattet und spezialisiert im Umgang mit verschiedenen Gewaltformen. Hoon betonte in ihrem Grußwort, dass dieses Ziel noch nicht erreicht sei: „… obwohl es in Deutschland knapp 400 Frauenhäuser und Zufluchtswohnungen für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder gibt und die Mitarbeiterinnen dort hervorragende Arbeit leisten, sind es oft noch zu wenig.“

Unterstützung für Opfer

Neben dem Schutz von Frauen vor Gewalt ging es bei der diesjährigen Veranstaltung zum Gedenktag um die Unterstützung von Opfern nach einer Tat. Hierzu stellte Chefarzt Dr. Jörg Langlitz die Euregio-Klinik als neue Partnerklinik des Projekts ProBeweis von der Medizinischen Hochschule Hannover vor. Es dient der kostenlosen und gerichtsverwertbaren Dokumentation von Verletzungen und der Spurensicherung nach einem Gewaltverbrechen. Volljährige Betroffene von körperlicher oder sexualisierte Gewalt haben die Möglichkeit, sich direkt nach der Tat an eine Untersuchungsstelle des Netzwerkes ProBeweis, z.B. an die Euregio-Klinik, zu wenden. Sie erhalten dort eine vertrauliche, kostenfreie und gerichtsverwertbare Untersuchung durch speziell geschulte Ärztinnen und Ärzte. Die Beweismittel werden für mindestens drei Jahre gesichert. Da sich Betroffene oft nicht direkt nach der Tat für eine Strafanzeige entscheiden könnten und sich deshalb auch nicht untersuchen lassen würden, komme es selten zu einer Bestrafung der Täter, so Langlitz. Gründe seien Ängste vor finanziellen, familiären und sozialen Auswirkungen oder auch eine große Scham, das Erlebte zu berichten. Durch das Netzwerk ProBeweis hätten die Opfer die Möglichkeit, eine zeitnahe Untersuchung und Beweismittelsicherung durchführen zu lassen und die Strafanzeige zu einem späteren Zeitpunkt zu stellen. Die durch ProBeweis direkt nach der Tat gesicherten Beweise seien hierfür von großer Bedeutung.

Ein weiteres neues Projekt zum Thema präsentierte der SkF (Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Nordhorn) im Anschluss. Die neue Geschäftsführerin Bianca Farwick stellte sich bei der Gelegenheit persönlich dem Publikum vor. Nicole Wagenaar berichtete als Zuständige über das Projekt Kompass. Kompass sei eine Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche im Alter von etwa sechs bis 17 Jahren, die häusliche Gewalt gegen ein Elternteil miterlebt haben oder selbst im Rahmen von häuslicher Gewalt von Gewalt betroffen waren. „Kinder sind dann häuslicher Gewalt ausgesetzt, wenn sie Gewalt gegen eine erwachsene Bezugsperson oder ein Geschwisterkind durch ein Mitglied der Familie sehen, hören oder anderweitig wahrnehmen.“, so Wagenaar. Die Beratungsstelle biete jederzeit eine direkte Kontaktaufnahme, Hilfs- und Unterstützungsangebote, Hausbesuche, altersgerechte Sicherheitsplanung oder einfach nur Gespräche, um über das Erlebte zu sprechen. Im Jahr 2016 habe sie bereits 34 Fälle betreut.

Neben der Fahnenaktion vor der Kreisverwaltung in Nordhorn wurden weitere Fahnen anlässlich des Gedenktages gegen Gewalt an Frauen in der Grafschaft gehisst, so zum Beispiel vor dem Rathaus und der Musikschule in Nordhorn und vor den Rathäusern in Bad Bentheim, Schüttorf und Lohne.

Die Initiierung dieses Aktionstages ist zurückzuführen auf den Fall der Schwestern Mirabal im Jahr 1960. Sie wurden in der Dominikanischen Republik nach monatelanger Folter vom militärischen Geheimdienst getötet, da sie sich im Untergrund an Aktivitäten gegen den tyrannischen Diktator Trujillo beteiligt hatten. Bei einem Treffen lateinamerikanischer und karibischer Feministinnen in Kolumbien 1981 wurde der Todestag der drei Schwestern, der 25. November, zum Gedenktag der Opfer von Gewalt an Frauen ausgerufen. Schließlich wurde der Tag 1999 durch die Vereinten Nationen offiziell anerkannt. Die jährliche Fahnenaktion wurde von der Menschenrechtsorganisation „Terre Des Femmes“ ins Leben gerufen.

Weitere Infos zum Gedenktag gegen Gewalt an Frauen und zu den Projekten unter www.frauenrechte.de, www.probeweis.de und www.skf-nordhorn.de.