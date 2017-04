AfD-Chefin Petry nach Schlappe: Partei wird noch aufwachen

dpa Berlin. AfD-Chefin Frauke Petry zeigt sich trotz ihrer Schlappe auf dem Parteitag in Köln zuversichtlich, dass sich ihr Kurs der Koalitionsfähigkeit doch noch durchsetzen wird. Ihr Parteitagsantrag, eine Haltung der Fundamentalopposition abzulehnen, war von den Teilnehmern gar nicht erst zugelassen worden. „Ich glaube, dass die Partei aufwachen wird und sehen wird, dass eine Orientierung nach innen für eine Partei, die gewählt werden will, nicht ausreicht“, sagte sie im ZDF. In Köln gingen derweil mehr als 10 000 Demonstranten gegen die Rechtspopulisten auf die Straße.