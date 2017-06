Ärzte verschreiben zu oft Antibiotika

Mehr aus diesem Ressort

Erst zwei Wochen ist es her, dass ein Selbstmordattentäter bei einem Popkonzert im nordenglischen Manchester 22 Menschen in den Tod gerissen hat. Jetzt ist Großbritannien erneut zum Terrorziel geworden. mehr...

Aufatmen in Endingen und Kufstein: Der Mörder zweier junger Frauen ist wohl gefasst. Die Ermittlungen gehen aber weiter. Und die juristische Aufarbeitung dürfte kompliziert werden. mehr...

Lässt sich der Klimawandel noch aufhalten? Nein, meint der „Berliner Kreis“ der CDU - und dringt daher auf Anpassung an die Folgen statt Reduzierung des Treibhauseffekts. Es geht den Konservativen damit in Deutschland wie Donald Trump in der Welt: Sie sind ziemlich isoliert. mehr...